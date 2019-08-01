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亞洲唯一！80年老店月餅攜手TWG Tea　中秋限量組登台上市

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老協珍xTWG Tea中秋限量燕窩月餅禮盒（圖／老協珍提供）

圖、文／老協珍提供

一年一度中秋節即將到來，月餅絕對是應景的年度甜品，而吃月餅搭配好茶更是關鍵！提到好茶，直接聯想到座落於台北101風靡世界國際級茶葉品牌「TWG Tea」，TWG擁有全球最大的茗茶系列，頂級茶葉從不同優質茶園採收，再經由手工獨特配製成調配茶，是世界頂級人士愛用茶品之一。今年中秋佳節，與台灣八十年老店的頂級燕窩月餅，推出獨家中秋限量組，在網路銷售更是史無前例，除了全台六家實體門市能夠買到茶品外，首度能在老店老協珍官方網站購買到TWG Tea經典茶品，讓喜愛的消費者能方便購買，貼心送到府。

老協珍xTWG Tea中秋限量燕窩月餅禮盒（圖／老協珍提供）

八十年老店老協珍今年以討喜的「燕窩」貫穿中秋主軸推出『燕窩月餅』，打造全新特殊餅皮外型，嚴選100％印尼頂級官燕盞，獨門配方蜜製燕窩內餡今年更升級了全新製程，保留燕窩與內餡交疊出的滑嫩口感，並遵循傳統烘製出最經典的漢餅風味，外皮酥鬆，內餡香甜，推出法式栗子燕窩與港式奶皇燕窩兩款特色口味，其中「法式栗子燕窩月餅」嚴選香氣濃郁的法國栗子作為餡料，並將蜜製燕窩置入其中，平衡交融下，味甘爽口，有著淡淡的栗子香氣而不過甜，外型精緻典雅，堪稱一絕！栗子性溫味甘，有「乾果之王」美譽，融入月餅之中甘甜爽口，同時兼顧營養與健康；「港式奶皇燕窩月餅」精選有益健康的白鳳豆，加入鹹蛋黃、奶油等，以絕佳的比例製作，一口咬下奶黃香濃，伴隨著鹹蛋黃的餘韻，融合燕窩香氣，口味鹹甜交融，甜而不膩，層次豐富縈繞在唇齒間，令人難以忘懷，典雅禮盒包裝，老饕讚不絕口，亦深受年輕族群青睞，更是公司行號及團體的訂購首選！

老協珍xTWG Tea中秋限量燕窩月餅禮盒（圖／老協珍提供）

老協珍xTWG Tea中秋限量燕窩月餅禮盒（圖／老協珍提供）

而首度聯手頂級茶品牌TWG Tea推出中秋限量套組，特別嚴選兩款最適合搭配月餅的茶品，分別是『經典法式伯爵茶』跟『摩洛哥薄荷綠茶』；經典法式伯爵茶傳承經典香調，以特選佛手柑托出王者風範，細緻地融入法國藍色矢車菊，使之散發著令人著迷又多變的芬芳香氣，而摩洛哥薄荷綠茶選用精緻綠茶，搭配溫和野生撒哈拉薄荷誘人的香氣完美結合，感受來自中東的曠味茶韻，可以一次享受到豐富層次的口味；經典不膩以及清香的茶款搭配月餅，品嘗不同風味與感受，絕對是今年中秋最完美的組合！

在去年中秋節前兩周燕窩月餅禮盒即完售，為迎接這次中秋節的到來，老協珍燕窩月餅為佳節送禮首選，由於工序十分繁瑣，堅持提供優質新鮮的製作品質，今年限量2,000組熱烈預購中，每盒共四入（法式栗子燕窩2入、港式奶皇燕窩2入），售價$1080元，可至老協珍官網或門市訂購。

老協珍xTWG Tea中秋限量組
燕窩月餅禮盒《任選一款經典法式伯爵茶/摩洛哥薄荷綠茶》（限量200組）https://lxz.com.tw/Categories/Mooncake
老協珍燕窩月餅禮盒https://lxz.com.tw/Product/CCB172

老協珍門市：
◎錦州門市 02-25010255 台北市中山區錦州街435號
◎東區門市 02-27115706 台北市大安區安和路一段12號
◎101門市 02-8101-8638台北101百貨B1伴手禮區

老協珍官方網站https://lxz.com.tw/

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關鍵字：中秋節,月餅,燕窩月餅,老協珍,TWG Tea

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