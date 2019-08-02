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【廣編】Chic Pastry奇可烘焙坊　中秋禮盒精選推薦

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▲▼奇可烘焙坊中秋禮盒。（圖／業者提供）

▲氣派首推金黃蛋黃酥 9入禮盒。綿密烏豆沙包覆級數一等的大顆紅土鹹蛋黃，堅持傳統手法製造，選用烏豆沙與紅土鹹蛋黃，飽滿內餡爽口不膩，輕咬一口即可嚐到被酥鬆外皮包覆的香濃好滋味。

圖、文／奇可烘焙坊提供

知名美妝品牌東方美集團旗下－奇可烘焙坊，今年中秋再度推出多款精選中西式月餅。精品等級《金華蛋黃酥》、《歡聚3Q餅》、《暖心金沙酥》和全新登場的－以黃金比例調合手工肉脯及酥鬆綠豆沙，完美重現過去樸實經典台灣鹹香味的《古早味肉脯綠豆沙餅》，及大人小孩都喜歡的和式《冰心花見雪餅》，為求品質，所有糕點從內餡到餅皮，每道工序都堅持手工製作。

為彰顯台灣在地品牌特色，所有糕點均嚴選本土特色食材製成，其中《金華蛋黃酥》，更採用通過檢測，古法醃製的新鮮「紅土鹹蛋黃」作為內餡料；中式月餅全系列餅皮，則使用榮獲法國食品金牌獎之諾曼地奶油，一口下去香濃綿密，幸福滋味盡在口中。

中式月餅禮盒備有多款口味組合，滿足想嚐鮮的味蕾，除了中式、和式禮盒外，另有不添加香精、酥油、色素的「西式禮盒」系列可選。共推出15款，每款均搭配訂製緞結與重磅禮盒，絕對可以滿足所有送禮對象的需求！即日起至8/13前預購奇可烘焙中秋禮盒即可享9折優惠，除了提供宅配服務至住家或指定地址外，還有大宗訂購相關優惠等，詳情可洽詢門市。

ET快訊
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關鍵字：中秋節,禮盒,月餅

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