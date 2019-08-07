老公情人節送寬版鋼戒！「戒圍太小」捨不得拆…婦硬戴2周慘況曝光

▲寬版鋼戒已經卡住2周，溫女的食指腫脹流膿，還飄出惡臭。（圖／花蓮縣消防局提供）

記者王兆麟、莊智勝／花蓮報導

花蓮一名36歲的溫姓女子日前收到老公提前送的七夕情人節禮物，滿心歡愛地將戒指套上右手食指，豈料卻因戒圍太小，戴了2周後食指腫脹成2倍大，堅硬的鋼戒還死死卡入爛肉中，傷口不斷流膿、飄出惡臭，溫女眼見情況嚴重，嚇得急忙向消防隊求救。

據悉，家住花蓮瑞穗鄉的溫姓女子戒指早已卡在食指多日，但礙於這是老公送的情人節禮物，溫女明知戒圍太小，但仍捨不得拆下，起初見到指頭腫脹後，還自行吃消炎藥，盼著時間過去「手指就會習慣、消腫」，豈料日子一天天過去，食指卻越腫越大，戴了2周以後，鋼戒已經深深陷入爛肉中，傷口還不斷滲血流膿，眼看手指可能就要不保，情急之下只好棄愛求醫。

溫女6日到醫院看診時，因院內也無合適工具取下戒指，最後只好轉向玉里消防隊求救。警消當下見到溫女傷手後驚訝不已，整根食指、部分手掌已經腫脹2倍大，傷口不斷冒出膿泡，甚至還飄出陣陣惡臭，最後只好出動有拆除戒指經驗的小隊長王文虎，以小型刻磨機磨細、切斷破壞鋼戒，前前後後花了一共20分鐘，才終於救回溫女手指。

▲警消以小型刻磨機先將戒指磨細，最後再將其切斷，整個過程操作難度相當高。（圖／花蓮縣消防局提供）

警消指出，由於溫女所戴為寬版鋼戒，一般小型破壞剪根本就無法剪斷，再加上卡在手指上的時間過長，戒指深深嵌入爛肉中，操作空間極小，是相當棘手的任務，所幸在王文虎細心刻磨下，最終成功將鋼戒移除。

在拆下戒指後，溫女的食指也留下一處環狀深度約0.5cm的傷口，當下立即以生理食鹽水沖洗，並送往大醫院治療。花蓮縣消防局局長林文瑞指出，戒指卡在手上超過8小時就有可能令組織、神經血管壞死，如若手指完全發黑，更有截肢危險，提醒民眾若遭異物卡處，不可強行脫除，以免造成二度傷害，應盡速就醫求助。

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▲溫女的手指上長出膿泡，戒指還嵌進爛肉中。（圖／花蓮縣消防局提供）