烏石港出海...漁船載6人失聯3天！家屬急壞　海巡署初步研判：可能整艘沉沒

▲宜蘭頭城烏石港。（圖／記者游芳男攝）

記者張君豪、游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣頭城籍漁船「全億財一號」2日從烏石港出海，賴姓船長2日晚間在蘇澳港外海19海浬處，還曾向家人報平安，原先預計4日便會返港，沒想到賴男及5名印尼籍船員一共6人竟音訊全無，讓家屬感到相當焦急，漁業署也緊急通報協尋。

日前漁業署發現，該艘漁船AIS航跡訊號突然消失，緊急通報救援；海巡署則在6日晚間接獲漁業電台求救報案後，深夜緊急派遣基隆艦前往宜蘭外海搜救該漁船。

海巡署指出，由於該漁船未配備無線電，也未發出SOS求救警報，海巡艦雷達掃不到漁船航跡，初步研判漁船有可能「整艘沉沒」，目前正在積極搜救中。

據了解，該艘漁船屬於CT4約60噸級漁船，海巡署人員私下透露，漁船也有可能是遭更大型的貨輪不慎撞沉，詳細情形正在擴大調查中。

蘇澳海巡隊表示，6日晚間10時20分許，日本傳了在距釣魚台東北方30海浬處空拍的漁船翻覆照片，我方7日清晨7時14分許，緊急派員前往查證，但由於船隻翻覆、浪太大，無法辨識船名。

另外，由於漁船作業地點位於蘇澳港外海19海浬處，與翻覆船隻被發現的地點相距120海浬遠，因此無法確定2艘船是否為同一艘船隻。

【更多新聞】

只花20元停車！5、6月發票一開出...宜蘭幸運兒「8碼全一樣」爽中千萬特別獎



對岸抽砂船越界！拍賣「鋼鐵怪獸」 國庫霸氣狂增4819萬...船長船員下場曝



神棍逼獻女！瞎扯「跟我合體才能消業障」 見人妻再喊：目標是妳...她殞命