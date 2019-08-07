烤鴨大賽又跳票！挨轟「鴨子飛到哪了」　潘恒旭：沒邀到名店

▲高雄市觀光局長潘恒旭。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市府跳票又一樁！高雄市觀光局長潘恒旭上任沒多久時曾提到，今年五月要舉辦亞洲烤鴨大賽，當時此想法還引來不少網友出主意可以發展「烤鴨產業鍊」，但時間過去了卻被高雄市立委參選人吳佩蓉發現烤鴨大賽歷經流標、廢標，今年5月決標，但得標的卻是一家毫無經驗的資訊商，現在卻傳出得標廠商已解約。

▲潘恒旭去年12月表示要辦烤鴨大賽。（圖／翻攝吳佩蓉臉書）

高雄市觀光局長潘恒旭去年剛上任沒多久，就喊出想籌辦亞洲城市烤鴨大賽，後續也宣布在5月會正式舉辦，但時間都過去了，就被高雄市立委參選人吳佩蓉發現「觀光局編了預算在今年3月上網招標，經歷流標一次，廢標一次，終於在5月9日由富中資訊科技有限公司得標，原本預計在6月底完成這場亞洲城市烤鴨大賽，但履約時間已過，亞洲烤鴨大賽還是沒辦，觀光局又於7月變更契約。

▲履約時間已過烤鴨大賽仍沒辦。（圖／翻攝市府網站）

吳佩蓉也指出「得標的富中資訊科技有限公司，前身是富達兩岸投資顧問有限公司，兼營八達旅行社，富中資訊從未參與過政府標案，欠缺籌辦大型活動的經驗」，她批「潘局長好大喜功無妨，但執行率如此差，凸顯韓國瑜市長，執政與治理能力更差」，也狂酸「您的烤鴨飛到哪鵝了？」。

對此高市觀光局長潘恒旭出面說明，他提到烤鴨大賽希望能邀到北京頂尖烤鴨，包含「全聚德」或是「大董」兩間名店，但得標廠商邀不到到這兩家做交流賽，雙方協調後終止合作，會重新招標。

潘恒旭說明「我覺得要做比賽一定要很厲害的烤鴨來做交流，尤其最近兩岸氣氛包含自由行和團客陸續減少，暫緩合作，找時間把比賽弄得更完美是一個更好選項，雙方先終止契約，會付對方一筆工本費10多萬」，至於廠商經驗不足，潘恒旭也解釋「得標廠商曾策畫北京周和高雄周，不是毫無淵源」，他也狂嗆「選舉要到要蹭我們的，我們都歡迎，但一定要做好功課、去了解，才不會浪費子彈」。