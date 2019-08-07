鬼月友身現莫名瘀青...她驚曝瞄見「白影＋一顆頭」！劇情神逆轉　網怒：北爛

▲朋友身陷莫名瘀青，她驚爆曾在對方家瞄見白影、一顆頭，嚇壞朋友。（圖／翻攝爆廢公社二館）

記者陳韻如／綜合報導

農曆7月鬼門開，許多怪事經常會在這個月發生。一名網友的朋友最近身上常會莫名瘀青，而當她傳訊告訴原PO時，原PO竟說出曾在她家浴室見到白色影子，轉身一看竟看見一個「頭」，讓朋友嚇得不知所措，但故事劇情180度大轉變，原PO緊接著說「真的一個頭...蓮蓬頭」，原PO這句話一出，讓朋友氣得直飆髒話。

原PO在臉書社團《爆怨公社》貼出一段對話截圖寫道，「農曆七月大家還是要小心」，而透過截圖中可以看到，朋友正在告訴原PO身上最近都會有莫名瘀青，「我都懷疑是不是有人偷進來我家打我...重點我一個人住欸」，原PO見狀則立刻回覆，「其實上次在你家浴室洗手的時候，我沒開燈暗暗地走進去，餘光就瞄到一個白白的影子...我就轉過去看，一個頭」。

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朋友被原PO突如其來的話語嚇到不知所措，怒罵「什麼一個頭啦！！你她X不要鬧喔！我一個人住欸，白癡喔！」原PO則繼續說道，「我真的沒唬爛，我那時也嚇到」，讓朋友嚇傻直呼，「我現在一個人在家，你偏偏在這時候告訴我」，而原PO也緊接說，「你就跟我講你身上有瘀青，現在月份又敏感，還是告訴你，X！真的一個頭」。

正當朋友嚇得快要崩潰時，故事劇情180度大轉變，原PO悠悠地說出三個字「蓮蓬頭」，讓朋友當場氣炸，直飆髒話。網友看了原PO的白目行徑笑翻，紛紛留言，「你是我朋友我一定拿蓮蓬頭打屎你～」、「還好不是我朋友，不然一定被我打死」、「當你在洗頭的時候眼睛餘光會看到水是從他的七孔流出來的...」。

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