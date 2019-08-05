鬼月挑陰宅！300人長龍申請1500櫃位　桃園蘆竹生命紀念園區超夯

▲鬼月挑陰宅，民眾大排長龍。（圖／蘆竹區所提供）

記者楊淑媛／桃園報導

鬼月挑陰宅，竟大排長龍！桃園市蘆竹生命紀念園區忠孝納骨堂4樓骨骸〈灰〉櫃位，5日起迄7日受理民眾集中申請，首日一早即有300位民眾申請1500個櫃位。蘆竹區公所說，蘆竹生命紀念園區之所以吸引民眾登記，係因週邊環境優美、管理佳以及價格合理，申請民眾認為給祖先找「居住」的好地方很重要。

蘆竹區長邱瑞朝5日表示，2019年起就不斷接到民眾詢問，蘆竹生命紀念園區忠孝堂4樓櫃位何時啟用及受理申請？有沒有申請資格限制、櫃位設置多少、及收費如何等問題，甚至有人常常跑到現場一探究竟，就是希望能讓祖先早日落葉歸根。

▲民眾漏夜排隊、夜宿蘆竹生命紀念園區，孝心感人！（圖／蘆竹區所提供）

蘆竹生命紀念園區忠孝納骨堂4樓骨骸〈灰〉櫃位，於7月29日竣工完成，落成後增加骨骸櫃位3,756位及骨灰櫃位1,252位，總計5,008個櫃位，7月29日至8月4日開放參觀，8月5日正式受理民眾集中申請。

▲民眾為祖先找居住的好地方。（圖／蘆竹區所提供）

5日第一天受理民眾申請櫃位，一早即有許多民眾已在排隊，有的民眾為了替祖先選個好方位，甚至漏夜排隊、夜宿園區，其孝心感人！但區所並不鼓勵民眾漏夜排隊，因目前櫃位設置數量足夠民眾需求。蘆竹區所指出，該園區4樓櫃位收費標準，單人骨骸櫃位每位4萬元〈1、2、4層〉、單人骨灰櫃位每位2萬5000元〈3層〉，如外縣市民，則以3倍費用收費。