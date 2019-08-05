想換平板下不了手...暖尪豪買iPad送她！　臭嘴友連珠炮狂酸：有錢沒地花？

▲原PO老公送她平板卻遭到朋友出言狂酸，「錢太多沒地方花哦」，她氣炸秒封鎖。示意圖與本案無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／綜合報導

「錢太多沒地方花哦！」一名網友在臉書《爆怨公社》發文表示，近日想要換平板電腦，但還沒下手，老公就因為心疼而買了iPad給她，而她也為此請老公去了中高價位的餐廳吃飯。然而，她一名不常聯絡的朋友得知後卻出言猛酸，「也太不值得了吧！錢太多沒地方花哦！妳就只請他吃飯而已哦？太沒良心」讓原PO氣炸直呼「干妳屁事！」

原PO發文表示，「另一半因為我說我的平板很爛很頓想換新的，而我自己還在觀望買什麼好（我只是純看影片），他心疼所以買了iPad給我」。事後原PO也因為心疼老公花了這筆錢，於是也帶著老公去一間中高價位的餐廳請他吃飯，老公還甜蜜的對原PO說，「因為是給妳的，所以值得」。

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然而，一名不常聯繫，且也沒有很熟的朋友得知此事後，竟出言猛酸，「妳老公就因為妳要看影片就買iPad給妳也太不值得了吧！錢太多沒地方花哦！啊妳老公花那麼多錢，妳就只是帶他吃飯而已哦？妳也太沒良心，太壓榨他了吧！」

原PO聽完對方言論火冒三丈，立刻封鎖對方，但仍忍不住內心怒火發文怒轟，「哈囉！他買給我干妳屁事！我請他吃飯干妳屁事！他就是錢多，干妳屁事！羨慕是不是！除了這個，老娘還送他價值1000的白爛貓啊！他最喜歡這個啊，還跑了很多店家，還親眼看到別人從我眼前拿走」。

不少網友看了原PO的這段對話紛紛傻眼，留言直批「朋友是吃了檸檬，嘴這麼酸」、「酸酸啊～她的男伴一定對她不好，或者是根本沒人要」、「管太多，住海邊嗎？有預約海景第一排嗎？」

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