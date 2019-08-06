F-35共同研發國為何排除日本？　一切都是為了「發大財」

▲日本可以買F-35，卻不能參與共同研發。日本三澤基地F-35。（圖／CFP）



記者林彥臣／綜合報導

F-35隱形戰鬥機號稱「天下第一戰機」，參研發國除了美國之外，英國、義大利、荷蘭、土耳其、加拿大、澳大利亞、丹麥、挪威也是共同研發國，但是美國在亞洲最重要的盟友日本卻沒不在共同研發國之列，對此俄羅斯的軍事專家，發表揭秘了為什麼美國不讓日本參與F-35研發。

美國《防務新聞》週刊援引消息人士的話報導稱，五角大樓拒絕同日本聯合生產F-35飛機的計劃。週刊指出，日方的這一請求會給「五角大樓製造政治問題」因為可能會讓國際戰機生產基地的緊張升級。

根據俄羅斯《衛星通訊社》報導，軍事專家、俄羅斯防空博物館館長尤里•克努托夫就此評論表示，F-35的主要特點是，它的工作原理就像一個神經網絡，通過此款飛機蒐集到的所有訊息都被輸送到美國一個特殊的分析中心，F-35實際上為美國中心提供了有關飛行國家的電子情報訊息，五角大廈不打算分享這種技術或情報，包括與自己的戰略合作夥伴。美國最擔心尖端技術洩露給潛在對手，中國或俄羅斯。

美國認為，日本若參與F-35計劃將為其他客戶國家敞開大門，而這些國家有可能想在將來美國戰鬥機發展潛力中發揮更大作用。

▲排除日本參與研發就減少了議價空間，讓F-35美國發大財。（圖／翻攝自美國空軍官網）



尤里•克努托夫指出，五角大廈清楚，出售現成的軍用產品比分享軍事機密更划算，無需太多夥伴參與製造，交付現成的F-35，可保證美國軍事產品能賣出一個好價，美國不想給日本或其他國家降價，僅飛行員的一個頭盔就值40萬美元，而且都是為每一位飛行員單獨訂做的，一年至少升級一次軟體，也就是說，戰機安裝有升級系統，所有的電子技術超前數十年，這是美國軍工企業賺錢的最佳手段，包括洛克希德•馬丁公司，購買F-35的國家實際上等於被戴上了金融枷鎖，因為如果沒有升級，使用時會隨時出現問題。

這種商業手段和昂貴價格已經嚇跑了許多潛在的買家，洛克希德•馬丁副總裁表示，德國拒絕購買美國第五代戰機F-35將影響它與購買F-35的國家處於相同的戰力水準。澳洲、義大利和加拿大也暫時決定放棄購買F-35。