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陸造激光雷達探測1000公里　捕捉太陽到地球大氣訊息

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▲中國打造激光雷達，探測範圍可達1000公里，是現有激光雷達的10倍。（圖／翻攝自新浪）

▲中國打造激光雷達，探測範圍可達1000公里，是現有激光雷達的10倍。（圖／翻攝自新浪）

記者吳宛霖／綜合報導

中國近日已著手打造激光雷達，探測範圍可達1000公里，是現有激光雷達的10倍，設置地點尚未公開，將在4年內運作。透過激光雷達的探測能力研究大氣粒子，在未來形成地球的第一道防線，可防止外太空的宇宙射線和太陽風等，有效降低異常太陽活動的風險。

綜合媒體報導，中國科學院表示，激光雷達將是人類第一次實現對1000公里的大氣進行精確探測。對此，英國國立大氣科學中心（National Centre for Atmospheric Science）觀察主任、英國皇家氣象學會（The Royal Meteorological Society）會員沃恩（Geraint Vaughan）表示，自己對這個中科院的宣布很感興趣，但照現有技術不太可能。一位北京激光科學家指出，要達成相關目標還有其他方法，像是可以發射衛星，而在地面打造這麼大又昂貴的機器，實在沒什麼道理。

但有研究人員表示大型激光雷達項目確實存在，1000公里範圍並沒有說錯，這個設施將運用巨型光學望遠鏡，可以捕捉到反射回來的微弱信號。西安理工大學（Xi'an University of Technology）教授、中國激光雷達開發項目首席科學家華登新（Hua Dengxin）說，「我聽說過這個項目」，由於事涉敏感，因此「我不能談論它。」

▲子午工程雷達站在2025年將覆蓋南北極、南海、戈壁沙漠、中東，中亞和南美洲。（圖／翻攝自新浪）

▲子午工程雷達站在2025年將覆蓋南北極、南海、戈壁沙漠、中東，中亞和南美洲。（圖／翻攝自新浪）

子午工程是中國在科學領域的國家重大科技基礎設施，在2012年建成子午工程1期，完成15個觀測台站，是中國地基空間環境監測的突破發展；2期工程又增加16個觀測台站。為捕捉從太陽表面到地球大氣邊緣的各種信息，相關探測站主要將設置在東經120度子午線，進一步拓展成可覆蓋中國全境的太空環境監測網。

未來安排在中國北方中緯地區的雷達可從境內直接掃描到北極圈，另將在海南部署3站式相控陣非相干散射雷達，將是全球首個在低緯度地區部署的探測系統，此外，子午工程雷達站將在2025年覆蓋南北極、南海、戈壁沙漠、中東、中亞和南美洲，探測遍及全球。

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