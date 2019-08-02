保時捷「螃蟹夾墜毀」維修費出爐！京華城外臨停5分鐘被拖　車主曝光：出國心情都沒了

記者葉國吏／綜合報導

一輛北卡藍外漆的保時捷7月25日在台北市松山區被拖吊，卻在拖到南京東路5段時，保時捷從拖吊車的「螃蟹夾」上墜落到地面上，結果造成前保桿嚴重破損，車主如今出面相當火大，讓原本要出國的他全沒心情了，維修費也隨之揭曉。

▲保時捷向前滑行撞到標示才停下。（圖／翻攝自Facebook／爆料車界）

臉書私密社團《爆料車界(爆料+對質)》有網友PO出這段影片，影片中可以看到一輛保時捷前輪被吊起拖行，拖吊車準備開上麥帥一橋，沒想到轉出巷口5秒後被拖吊的保時捷就硬生生的墜下。

影片中可以看到保時捷的前保桿疑似因撞擊地面破裂，保時捷則因為手煞車沒拉還向前滑行，一直到撞上路上標示桿才停下。拖吊車駕駛看到這一幕嚇到直接飆出髒話。

▲保時捷車主出面。（圖／東森新聞提供）

保時捷車主接受《東森新聞》訪問時透露，他看到愛車變如此模樣後相當火大，質問拖吊車司機說「我這車底盤這麼低，一看就知道會拖壞，不能只開罰單嗎？」這時司機透露是「警察指定要拖的」。拖吊場主任看到車主則跟著說「你不要這麼囂張好不好，你先冷靜好不好，我們都會幫你負責到底」、「是你違規在先的」。

▲保時捷保桿破損。（圖／東森新聞提供）

車主說，他車子是停在八德路京華城外紅線，因為有急事臨停5分鐘，沒想到卻因此被拖吊，造成愛車保桿破裂，讓原本要出國的他也沒心情了。目前這台北卡藍保時捷正在車廠維修，維修人員估計維修費大概2、3萬元。