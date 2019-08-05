竹市光武國中「探網取霧」　獲全國科展國中組第一名！

▲第59屆中小學全國科展於日前在高雄展覽館舉辦，來自各縣市選拔出來的優秀選手齊聚高雄「華山論劍」。（圖／新竹市政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

第59屆中小學全國科展於日前在高雄展覽館舉辦，來自各縣市選拔出來的優秀選手齊聚高雄「華山論劍」，共有400件作品，1792位師生參與，角逐國中、小數學科、物理科等各14個類別的獎項。竹市共計6件作品參賽，其中有4件作品獲獎，光武國中以「探網取霧」的研究主題探討影響捕霧網集水特性受到大會肯定，獲得國中組地球科學科第一名。

新竹市教育處表示，為推薦最優作品參與全國科展，竹市於5月辦理第37屆中小學科學展覽會，共有國中84件、國小87件作品，556位學生角逐全國賽資格，選出光武國中、光華國中、東園國小、香山國小、康橋國小等6件作品代表竹市參與全國科展爭取佳績。

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▲竹市選出光武國中、光華國中、東園國小、香山國小、康橋國小等6件作品代表竹市參與全國科展爭取佳績。





竹市全國代表隊不負眾望，共計4件作品獲獎，分別為光武國中「探網取霧－影響捕霧網集水特性之探討與應用」獲地球科學第一名、光華國中「循環不息」獲數學科佳作、光華國中「天龍八步— 利用足底壓力，製作偵測內八或外八姿勢的穿戴式」獲生活與應用科學佳作及東園國小「多功能水上 iRobot −遠端水質監測與垃圾搜集」獲團隊合作獎。

光武國中段奕鳴同學是第一次參加科展，為了這個準備1年多的作品，即使做到半夜還是堅持不放棄，半夜1點多外出買零件，持續研究只為成功。組員李承穎和王子宸回憶剛開始做科展時跌跌撞撞，進度不斷拖延，常常留校做實驗到很晚，笑說：有次還被警衛「趕出校園」。指導老師陳志如表示，學生研究「影響捕霧網集水」過程的因素，需要反覆實驗，不斷嘗試錯誤就是科學實驗的最佳精神。

▲光武國中研究「探網取霧」獲全國科展第一名。

東園國小科展作品，以掃地機器人為發想主題，以Arduino設計程式，結合機電完成「水上掃地機器人」。期盼透過研究主題改善學校周邊汀甫圳的漂浮垃圾。團隊成員廖衡回憶時常在學校反覆實驗到午夜，是「國小生涯難忘的回憶」，張碩鈞補充說道，以墨汁模擬水汙染實驗，卻一直找不到正確的數據，真的身心俱疲。指導老師張誼文表示，參賽過程學生學堅持不放棄，才成功完成作品。

新竹市教育處處長黃錦能表示，新竹市政府推動科學教育不遺餘力，設置培英、虎林二所國中的自造教育中心，辦理國中小學奧林匹亞競賽、專題式科展及創客博覽會，更與清華大學、宏碁股份有限公司合作，啟動清華STEAM學校的跨域整合課程，期盼為本市孩子的科學教育向下扎根。