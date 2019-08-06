廢《印花稅法》政策買票？政院嗆混淆視聽：地方預算不會減少

▲國民黨團「蔡政府政策買票 廢印花稅全民擔稅損」記者會，批評蔡政府廢除印花稅決策草率、政策買票。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院長蘇貞昌5月參加工商協進會早餐會，承諾研議廢除印花稅法，預計將在2020年廢除。不過，國民黨立院黨團6日上午舉行記者會，反對中央不顧印花稅屬地方稅收，是地方政府重要財政收入，一旦廢除，將嚴重影響基層建設推展，痛斥蘇貞昌「集錢」只為選舉考量。對此，政院回擊指出，藍委說法根本是混淆視聽，中央僅是考量企業意見，研擬廢除不合時宜的古老稅制。

國民黨團總召曾銘宗表示，印花稅是一項古老的稅制，從民國23年開始實施至今，已經有85年的歷史，其間歷經民國57年及76年的兩次賦稅改革，雖經各方利弊分析及檢討後，基於稅收考量，仍予維持。

曾銘宗指出，印花稅雖有部分缺點，但英國、日本、香港、新加坡及中國大陸仍持續課徵，我國財政並非充裕，任何稅目的廢止，牽涉相關經濟活動及財政健全問題，何其重要，應該尊重專業，這也是印花稅歷經兩次稅改，經上百位專家學者討論後，皆未廢止的最重要原因。

曾銘宗批評，廢除印花稅120億元的稅收損失，將由全民負擔，這合理嗎？行政院決定廢止印花稅，是極度不尊重財政部的專業考量，突顯蔡政府決策的粗暴與無理，完全是因為選舉到了，亂開支票騙選票。

面對國民黨批評，行政院發言人 Kolas Yotaka 回擊，「廢除印花稅當然不是為了選舉，請國民黨立院黨團勿混淆視聽」。

Kolas 說明，行政院之所以請財政部重新評估廢除印花稅，是因為企業界多次提出政府不應對企業重複課稅（加值型營業稅、印花稅），認為應廢除近百年歷史、不合時宜的古老稅制。為因應時代變遷，日前財政部已本於其專業，向行政院提出是否廢除印花稅的評估報告，目前正在行政院審議中。

Kolas 表示，最終是否廢除印花稅，之後仍須由財政部向行政院會提出「印花稅法」法律廢止案，經行政院會同意後才能送交立法院審議，國民黨委員屆時也可共同審議，可表達意見，行政院也將尊重立法院審議的結果。

Kolas 強調，一旦經立法院廢止印花稅法，各地方政府將不再向企業徵收的印花稅，屆時地方政府產生的稅損缺口將由中央補足，地方政府預算不會減少，各縣市民眾所享的預算也不會減少，請國民黨立院黨團勿混淆視聽。