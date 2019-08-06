　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園國慶聯合婚禮　特別的日子受理報名限額88對

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園國慶聯合婚禮受理報名。（圖／資料照／市府提供）

▲桃園國慶聯合婚禮受理報名。（圖／資料照／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

想參加桃園國慶聯合婚禮的新人，請注意！桃園市民政局長湯蕙禎指出，8月7日是中國情人節，該局在此一特別的日子，受理「2019年國慶市民聯合婚禮」報名，報名時間為7日上午8點至中午12點，限額88對、額滿為止，報名地點在桃園區公所四樓視聽中心；今年市長將贈送空氣清淨機、議長贈送電鍋，還有兩張歐式自助餐餐券。

湯蕙禎6日表示，桃園市「國慶—市民聯合婚禮」將於10月11日在揚昇高爾夫鄉村俱樂部舉行，因立法院通過同婚專法，同婚已可合法登記，今年聯合婚禮未再開闢同婚專區，只要是新人，不管是「男女」、「男男」、「女女」都可報名參加聯合婚禮。

有意報名參加聯合婚禮的新人，雙方當事人須年滿20歲且未婚，其中一方須設籍桃園市，未滿20歲者應取得法定代理人同意，名額以88對為限；而報名聯合婚禮的新人，須參加家庭教育中心安排的4小時課程。

湯蕙禎說，市民聯合婚禮安排於每年國慶假期舉辦，許多新人都想藉此沾一下國家生日的喜氣，雖然只會贈送一些小家電，但還可參加抽獎，歷年頭獎都是雙人國際機票，因此大受歡迎，受理報名都秒殺；今年市長將贈送空氣清淨機、議長贈送電鍋，還有兩張歐式自助餐餐券，由於獎品不錯，預估報名仍會秒殺。

ET快訊
白衣男半夜持水果刀行搶　淡定老闆彎腰抽「50cm開山刀」：想
柯文哲錢從哪裡來　民眾黨5管道籌經費：靠政治獻金
夏季電費「比去年同期貴2倍」　他怨坑太兇..爆表兇手抓到結局
畢冊「30歲賺1億」做到了！起底一芳老闆柯梓凱　曾燒光2億靠
林口幼兒園4歲女童「戲水池溺水」命危　園方嚇壞送醫搶救

關鍵字：桃園,國慶聯合婚禮,報名

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園新屋民眾反對資源回收場進駐　搭棚舉白布條抗議

七夕情人浪漫雙溪行　白天玩水「夜賞睡蓮」樂悠悠

公園也要適性發展　桃園舉辦公園遊戲場設計與維護座談

桃園國慶聯合婚禮　特別的日子受理報名限額88對

「一芳」挑起敏感神經！豐原總公司閉門不回應　民眾諷可以改名了

連續31天無新增本土登革熱病例　台南3里解除疫情社區監測！

利奇馬颱風來勢洶洶　石門水庫調節性放水

與神同行點亮路口光明燈　麻警受贈30個圓盾新護具

軍人退伍邱善章栽種紅龍果有一套　果園像公園常賣到缺貨

民眾謊報119警消奔波苦　耗費救災救護資源小心觸法

彰化警局水溝驚見萬尾孔雀魚　民眾拿漁網狂撈短短4天「沒了」

我媽帽子掉了！2萌童求助靈性象 下秒牠轉身...一個move拋回～

飛上天空...法國老爹變身「鳥人」 駕輕航機「與雁同行」助遷徙23年

紐約街頭初嚐台經典零食可樂果 老外吃了超愛：你給我一整包吧

新娘突落跑！殘疾男和親妹成婚 婚禮上低頭噴淚...網挺：要幸福

18歲女選手改編《Don't Break My Heart》　華晨宇太愛了：好到不知道怎麼誇

快訊／姜丹尼爾爆熱戀TWICE志效　 JYP承認了：懷著好感交往中

BY2私下對跳拉丁畫面曝光 !　網友驚：跳國標也可以

《明日3》Veegee演唱自嘲菸酒嗓　華晨宇大讚：這個歌我太喜歡了！

療癒嗓音「不過度轉音」4導師超愛！　李榮浩大讚：用腦袋唱歌的人

桃園新屋民眾反對資源回收場進駐　搭棚舉白布條抗議

七夕情人浪漫雙溪行　白天玩水「夜賞睡蓮」樂悠悠

公園也要適性發展　桃園舉辦公園遊戲場設計與維護座談

桃園國慶聯合婚禮　特別的日子受理報名限額88對

「一芳」挑起敏感神經！豐原總公司閉門不回應　民眾諷可以改名了

連續31天無新增本土登革熱病例　台南3里解除疫情社區監測！

利奇馬颱風來勢洶洶　石門水庫調節性放水

與神同行點亮路口光明燈　麻警受贈30個圓盾新護具

軍人退伍邱善章栽種紅龍果有一套　果園像公園常賣到缺貨

民眾謊報119警消奔波苦　耗費救災救護資源小心觸法

罰越重越安全？食安法第49條為什麼有問題？｜行動法庭 第25集

小喬丹坦言討厭駭客戰術　常閃躲對手防對自己犯規

安格斯12星座一周運勢8/5-8/11　水逆浩劫已過！金牛漸入佳境、獅子顏值爆增

快訊／午後雨彈又攻中南部！嘉南高屏大雨特報　「雨勢恐延續到晚上」

樹林區華廈磁磚剝落砸6機車　警拉封鎖線並PO網籲路人小心

不鏽鋼籃網傷人！國中籃球校隊蓋火鍋　無名指割傷縫26針

快訊／台灣民眾黨創黨　劉宥彤現身：「個人身份」給柯文哲祝福

紙風車團長感謝盧秀燕出面　遺憾「誤會」5月至今未解、11月台中演出未定

柯文哲創建台灣民眾黨　鄭文燦：組黨以後考驗才開始

房子起火！英雄狗狂吠救了全家　自己卻受困浴室燒傷

地方熱門新聞

「一芳」挑起敏感神經！豐原總公..

林筱淇轉述上海官員：暫停自由行..

紙風車取消公演　盧秀燕：化解誤..

傳小三通證停發　金門縣長回應了

桃園首例登革熱　衛生局緊急會議..

宜蘭情人節喊聲「說，我愛你！」..

南投男出門散步　1小時內連遇3..

執行署台南分署舉辦一元起標物票..

全台有錢人聚集地曝光　人口成長..

夏日漁夫鮮體驗8月7日開始報名..

拚城市外交　鄭文燦赴日交流考察

台鐵1840起「永康站－台南站..

台南市退休教師蔡啟漳榮獲教育奉..

七夕月河傳說　藍眼淚再掀浪漫高..

更多熱門

相關新聞

桃園首例登革熱　衛生局緊急會議全面遏阻

桃園市首例本土登革熱病例5日證實為中壢區仁美里70多歲女性，近期無出國史，7月31日至8月3日間出現關節痛、發燒等症狀，此期間曾多次就醫而診斷疑似流感、登革熱，至8月3日NS1快篩陽性，目前個案居家防蚊隔離中，同住家人無疑似症狀。由於個案主要活動地為住家、住家對面菜園及華勛市場，並無台南市及高雄市之活動史，故推測可能感染地點為上述個案主要活動地。

造勢被嗆亡國佬　韓國瑜：29998人支持我

停車場立中柱就破！桃市府回應讓網怒了

桃園9校童軍聯合大露營　首屆舉辦

桃園女懷疑遭偷拍　裹棉被躲2F遮雨棚

讀者迴響

發燒話題

姜丹尼爾 一芳 颱風即時 元朗事件 U12世界盃 王令麟 艾成王瞳 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王令麟 王陽明 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 地震 王令麟 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

三颱將共舞！吳德榮：利奇馬直逼強颱

23歲女車上生產！外婆一看女嬰當場暈倒

張立東緊貼熊熊「敏感動作」被轟！

一芳姐妹店「躺著也中槍」！火大喊退加盟

東吳天菜亂PO女友影片！竟辯：想約其他異性

高雄逆子討不到800元！推倒輪椅母當街性侵

SJ金希澈爆熱戀TWICE MOMO！差13歲「秘戀2年」

夫妻潛水氣瓶用盡！游回岸老公仍身亡

《金家》高宇蓁裸秀腰窩！

剛到任3天！女教師自撞喪火海…前夫崩潰

謝和弦混血妻夢遊塗鴉T恤！網一看驚呆：這可以賣

忍1年放棄奧迪？林采緹認「做好離婚準備」

個性合到爆！12星座「最速配CP」甜曝光

排隊再久也願意！　便利商店辣妹

利奇馬最快今轉中颱！周四起影響全台豪大雨

更多

最夯影音

更多

彰化警局水溝驚見萬尾孔雀魚　民眾拿漁網狂撈短短4天「沒了」

我媽帽子掉了！2萌童求助靈性象 下秒牠轉身...一個move拋回～

飛上天空...法國老爹變身「鳥人」 駕輕航機「與雁同行」助遷徙23年

紐約街頭初嚐台經典零食可樂果 老外吃了超愛：你給我一整包吧

新娘突落跑！殘疾男和親妹成婚 婚禮上低頭噴淚...網挺：要幸福

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面