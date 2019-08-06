桃園國慶聯合婚禮　特別的日子受理報名限額88對

▲桃園國慶聯合婚禮受理報名。（圖／資料照／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

想參加桃園國慶聯合婚禮的新人，請注意！桃園市民政局長湯蕙禎指出，8月7日是中國情人節，該局在此一特別的日子，受理「2019年國慶市民聯合婚禮」報名，報名時間為7日上午8點至中午12點，限額88對、額滿為止，報名地點在桃園區公所四樓視聽中心；今年市長將贈送空氣清淨機、議長贈送電鍋，還有兩張歐式自助餐餐券。

湯蕙禎6日表示，桃園市「國慶—市民聯合婚禮」將於10月11日在揚昇高爾夫鄉村俱樂部舉行，因立法院通過同婚專法，同婚已可合法登記，今年聯合婚禮未再開闢同婚專區，只要是新人，不管是「男女」、「男男」、「女女」都可報名參加聯合婚禮。

有意報名參加聯合婚禮的新人，雙方當事人須年滿20歲且未婚，其中一方須設籍桃園市，未滿20歲者應取得法定代理人同意，名額以88對為限；而報名聯合婚禮的新人，須參加家庭教育中心安排的4小時課程。

湯蕙禎說，市民聯合婚禮安排於每年國慶假期舉辦，許多新人都想藉此沾一下國家生日的喜氣，雖然只會贈送一些小家電，但還可參加抽獎，歷年頭獎都是雙人國際機票，因此大受歡迎，受理報名都秒殺；今年市長將贈送空氣清淨機、議長贈送電鍋，還有兩張歐式自助餐餐券，由於獎品不錯，預估報名仍會秒殺。