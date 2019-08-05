桃園出現今年首起登革熱病例　衛生局召開緊急會議全面遏阻

▲衛生單位已前往個案居住地及活動地周邊進行孳生源清除、噴藥作業。（圖／疾管署提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市首例本土登革熱病例5日證實為中壢區仁美里70多歲女性，近期無出國史，7月31日至8月3日間出現關節痛、發燒等症狀，此期間曾多次就醫而診斷疑似流感、登革熱，至8月3日NS1快篩陽性，目前個案居家防蚊隔離中，同住家人無疑似症狀。由於個案主要活動地為住家、住家對面菜園及華勛市場，並無台南市及高雄市之活動史，故推測可能感染地點為上述個案主要活動地。

桃園市衛生局下午3時緊急召集中壢區85里里長召開跨局處登革熱防治聯繫會議，衛生局長王文彥正與里長們討論登革熱孳生源的清除時，下午4時疾管署通知為確定病例，他立即要求里長號召里民防疫工作全民一起來，希望桃園市第一例本土案例能止住，一同阻斷登革熱疫情，防止疫情擴散。

因個案發病期間活動範圍均於中壢區轄內，衛生局、中壢區衛生所、中壢區公所、環保局及仁美里長立即動員防疫人員及鄰里志工，立即針對個案活動範圍，進行孳生源清除及對住戶衛生教育。另為有效全面撲殺白線斑蚊成蚊，將動員噴槍及發送氣霧式殺蟲劑方式，同時進行戶外及戶內成蚊化學防治作業。

疾管署表示，今年截至目前國內累計65例本土登革熱病例，為桃園市1例(中壢區)、高雄市48例(三民區37例、前鎮區3例、左營區及鳳山區各2例，鼓山區、路竹區、旗津區及苓雅區各1例)、台南市16例(東區6例、中西區4例、南區2例，永康區、安南區、左鎮區及新化區各１例)。另有284例境外移入病例，境外移入病例數為近10年同期最高。