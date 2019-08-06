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連續31天無新增本土登革熱病例　台南3里解除疫情社區監測！

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▲加強登革熱防疫，連續31天無新增本土登革熱病例後，台南市解除中西區開山里及東區大同里及東門里的社區監測。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲加強登革熱防疫，連續31天無新增本土登革熱病例後，台南市解除中西區開山里及東區大同里及東門里的社區監測。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市登革熱防治中心，為防治登革熱疫情，持續不斷的社區監測，在連續31天無新增本土登革熱病例後，於8月5日24時以後解除中西區開山里及東區大同里及東門里的社區監測；6日24時以後將可解除南區大恩里的社區監測。

防治中心指出，之後安南區理想里、左鎮區榮和里、新化區知義里、東區崇德里、忠孝里及崇明里、南區興農里等8里，也可陸續解除。

▲加強登革熱防疫，連續31天無新增本土登革熱病例後，台南市解除中西區開山里及東區大同里及東門里的社區監測。（圖／記者林悅翻攝，下同）

7月9日中午開山里一夕爆紅，公私協力有效防治登革熱疫情，在一個月無新增病例，終於解除社區監測。民眾可以利用暑假期間相揪來欣賞、漫遊開山里，早餐就是肉燥飯、魚肚湯及肉、菜粽，中午點上不軟爛的炒鱔魚麵，再嚐嚐不吃會後悔的古早味冰棒當甜點；晚餐可以吃個清爽的圓環陽春麵加滷味、牛肉湯等，最後別忘了天然無添加的手工優格，自用送禮兩相宜。沉浸在美食之旅當下，仍請注意做好防曬及防蚊措施。

台南市近期午後仍有瞬間大雨，民眾要持續整理巡視家園，立即「巡、倒、清、刷」清除積水容器，且勿隨意丟棄保特瓶、飲料杯等積水容器，才能避免導致孳生病媒蚊。

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關鍵字：登革熱,台南,解除疫情,社區監測

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