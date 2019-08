川普狂粉郵寄16炸彈…歐巴馬也受害　法官重判20年：他應得的

▲郵包炸彈案主嫌謝亞克。(圖/路透)

實習記者陳威翰/綜合外電報導

去年年底時,美國曾經發生一連串郵包炸彈事件,許多民主黨人士,甚至是影星都收到類似包裹。共計16包炸彈讓當時社會人心惶惶。主嫌謝亞克(Cesar Sayoc)判決結果出爐,他將面臨20年的牢獄生活。

聯邦地區法官拉柯夫(Jed Rakoff)5日時宣讀判決,他表示這樣的判決對謝亞克來說是他應該得到的懲罰,「雖然沒有包裹爆炸,但是這些包裹的目的是要散布恐懼,並使那些受害人(大多是顯赫的政治人物)感到害怕,阻止他們行使言論自由的權利。」

現年57歲的謝亞克在去年10月遭到逮捕,因為他總共寄出16個包裹給13位目標人物,其中更包含希拉蕊與前美國總統歐巴馬。所幸沒有炸彈遭到引爆,但當時已經在美國社會引起一陣恐慌。

#CesarSayoc, a Floridian exotic dancer who last year mailed 14 pipe bombs to critics of Trump, including Obama/Biden, faces today sentencing in a NY court; let's hope he gets a long stretch in a federal prison. This idiotic terrorist is the example that today deserves no mercy! pic.twitter.com/gevla81xrV