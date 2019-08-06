川普狂粉郵寄16炸彈…歐巴馬也受害　法官重判20年：他應得的

▲郵包炸彈案主嫌謝亞克。（圖／路透）

實習記者陳威翰／綜合外電報導

去年年底時，美國曾經發生一連串郵包炸彈事件，許多民主黨人士，甚至是影星都收到類似包裹。共計16包炸彈讓當時社會人心惶惶。主嫌謝亞克（Cesar Sayoc）判決結果出爐，他將面臨20年的牢獄生活。

聯邦地區法官拉柯夫（Jed Rakoff）5日時宣讀判決，他表示這樣的判決對謝亞克來說是他應該得到的懲罰，「雖然沒有包裹爆炸，但是這些包裹的目的是要散布恐懼，並使那些受害人（大多是顯赫的政治人物）感到害怕，阻止他們行使言論自由的權利。」

現年57歲的謝亞克在去年10月遭到逮捕，因為他總共寄出16個包裹給13位目標人物，其中更包含希拉蕊與前美國總統歐巴馬。所幸沒有炸彈遭到引爆，但當時已經在美國社會引起一陣恐慌。

#CesarSayoc, a Floridian exotic dancer who last year mailed 14 pipe bombs to critics of Trump, including Obama/Biden, faces today sentencing in a NY court; let's hope he gets a long stretch in a federal prison. This idiotic terrorist is the example that today deserves no mercy! pic.twitter.com/gevla81xrV — ANDRÉS RIVERO (@TheWhip718) 2019年8月5日

而在今年五月，謝亞克向法庭認了65項聯邦重罪，其中包含16條對於非法使用毀滅性武器與意圖傷害的指控。就在拉柯夫法官宣判前，謝亞克向受害者道歉，並對他的行為表達懊悔。

謝亞克的律師表示，「他之所以會變得如此激進，是因為每天接收川普推特，福斯電視台的訊息與網路上流傳那些陰謀論。謝亞克認為這些民主黨員正在傷害他與其他川普的支持者，甚至危害美國社會。」

法官拉柯夫指出，有一位政府官員出庭作證，表示謝亞克是透過網路影片自學如何製造包裹炸彈，但這些炸彈基本上是無法引爆的。法官認定謝亞克是「故意」使這些包裹無法引爆，他說，「謝亞克討厭自己的罪行，他希望那些人過得不好，但又不想真的讓那些人死亡。」根據上述說法，法庭最後沒有做出一開始預期的無期徒刑宣判，而是給出了20年刑期。