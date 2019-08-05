一芳兩制　台灣加盟店跳出來：不認同總部的聲明



▲一芳台灣加盟店開始跳出來不認同香港代理商擅自發出的聲明。(圖／業者提供)



記者黃士原／台北報導

一芳台灣水果茶5日在官方微博上發文支持一國兩制，同時譴責香港暴力罷工，並對違約門店即刻採取解約關店動作，聲明一出引發台灣網友議論。由於許多友網友揚言抵制，也讓台灣加盟主跳出澄清，一芳伊通店特別聲明，並不認同香港代理商擅自發出的聲明，也正在積極和總部人員表達不滿。



對於一芳支持一國兩制，有網友覺得加盟主很「雖」，支持加盟店聯合起來向台灣總公司表達立場，不然應該真的很難止血了，一芳伊通店則是回應「正在積極跟其他加盟主聯繫中」。一芳伊通店也提到，加盟店的利潤跟總公司是分開。另外，一芳伊通店也指出，各店的粉專是各自經營的，目前至少確認晴光店、內湖店和他們站在同一立場。



而苗博雅也到一芳伊通店臉書留言支持力挺台灣的店家，還說「明天我會請我辦公室同仁喝你們的飲料」，苗博雅也建議可以仔細查看加盟契約，是否有可以向總公司主張權利的相關條款。

一芳伊通店聲明全文：

非常抱歉！！！！！！

剛剛接收到讓我們也非常震驚的消息，是關於一芳水果茶香港代理商在微博上所發表的聲明。

一芳伊通店全體股東在此聲明，我們並不認同香港代理商擅自發出的聲明，也正在積極和總部人員表達我們的不滿。

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不論各位是否還願意到我們店裡消費，我們發這篇聲明也不是為了挽救聲譽或是止血。而是無論如何我們都必須告訴大家：伊通店全體同仁都不認同總部的聲明，那篇聲明也不會改變我們愛台灣這片土地、這個國家的心。

我們反對一國兩制、堅信身而為人都應享有自由跟民主，並且全力支持勇敢反抗極權政府不合理對待的香港人民！

正在積極跟其他加盟主聯繫中喔..

