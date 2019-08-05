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利奇馬逐漸增強！學者提醒：有2階段影響、注意西南氣流

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▲▼利奇馬颱風。（圖／中央氣象局）

▲氣象局預估利奇馬最快6日就會轉中颱。（圖／中央氣象局）

記者許展溢／台北報導

中央氣象局預估最快明（6日）利奇馬颱風就會轉中颱。文化大學大氣系教授劉廣英今（5日）表示，依目前氣象局路徑來看，類似1982年8月的西仕颱風，當時因走到宜蘭東北面，忽然向西北偏，颱風尾端引進西南風造成全台傾盆大雨。劉廣英提醒不管路徑往哪偏，肯定的是，都會有兩階段影響，第一是8、9日東北部首當其衝，接著是10、11日西南部將有大雨。

劉廣英表示，8日晚上到9日中午影響東北部最大，因為颱風中心剛好經過東北角外海，離中心很近，目前看來到時只有離50公里。劉廣英說，依氣象局衛星雲圖觀察，除非有特殊狀況，否則利奇馬路徑不太會改變，將對著宜蘭外海走。

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劉廣英指出，第一階段影響會落在8、9日2天，接著往北面走，10、11日會有第二階段影響，必須注意颱風尾巴，將帶來西南風，尤其台灣海峽西南部的雲跟著颱風進來，到時西南部，包括高雄、屏東和台南等都會受波及。

▲▼利奇馬颱風預測路徑。（圖／中央氣象局、NCDR）

▲劉廣英強調，利奇馬強度逐漸增強，東北部都一定會受到影響。（圖／中央氣象局、NCDR）

劉廣英回憶，利奇馬就像1982年8月10日的西仕颱風，當年很奇妙，中心位置非常靠近宜蘭，9日放颱風假卻沒風雨，北風當時被中央山脈擋掉，沒想到隔天10日恢復上班、課，路徑到宜蘭東北面忽然向西北偏了一點點，颱風尾帶著西南風進到台灣，全台傾盆大雨，造成不少災情。

劉廣英強調，利奇馬強度逐漸增強，東北部都一定會受到影響，路徑要像當年的西仕颱風走到宜蘭外海偏西北機會小，預計會直接向北或東北走，只是要注意，利奇馬最靠近的時候是9日晚上，這時就要看西南氣流帶來的影響。

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關鍵字：利奇馬,颱風,氣象局,文化大學,大氣系,劉廣英,西仕,東北部,西南部,大雨

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