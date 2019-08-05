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移工來台30週年！菲律賓沙畫、印尼搖滾樂表演　「藝」鄉人創作展演出

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▲▼移工來台30週年！印尼搖滾樂、菲律賓沙畫表演　「藝」鄉人創作展演出（圖／國立新竹生活美學館）
▲移工來台30週年！菲律賓移工馬力歐沙畫表演，將在「藝」鄉人創作展演出。（圖／國立新竹生活美學館提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

今年適逢台灣正式引進海外移工30周年，人數突破70萬人，你如何看待這些跟我們在同一片土地生活的「他者」？為了讓更多人接觸既熟悉又陌生的「藝」鄉人，國立新竹生活美學館即日起至9月1日於富岡火車站旁的富岡同窗會，舉行——季風起～移動的「藝」鄉人生創作展，並且在展覽期間每週日下午舉辦活動，邀請印尼移工搖滾樂團New Ariba Taiwan 、菲律賓移工馬力歐沙畫表演、越南語兒童合唱⋯等。

▲▼移工來台30週年！印尼搖滾樂、菲律賓沙畫表演　「藝」鄉人創作展演出（圖／國立新竹生活美學館）
▲來自印尼籍的移工Pindy以捏麵人創作展示。

在「藝」鄉人創作展當中，有來自印尼籍的移工Pindy以捏麵人創作展示。Pindy Windy 遠渡重洋來台擔任看護工作，一次在醫院照護看顧的阿嬤時，遇上鄰床家屬是捏麵人師傅楊清仁，原本就關心移民工議題的楊清仁，主動邀請Pindy學習捏麵人，數年來持續不斷地精進之下，Pindy的捏麵技藝越來越成熟，且能從心所欲地創作。此次作品主要以印尼的生活、文化與地理風景為主，透過捏麵人的形式呈現，不僅讓台灣人可以認識與了解印尼的美好，也讓同鄉能夠重溫家鄉的風情。

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▲▼移工來台30週年！印尼搖滾樂、菲律賓沙畫表演　「藝」鄉人創作展演出（圖／國立新竹生活美學館）
▲印尼移工搖滾樂團「New Abira Taiwan」將帶來演出。

展覽中另一位創作者是來自緬甸北汕貴概的黃建邦，19歲時帶著200元美金、一件皮衣、2條牛仔褲、襯衫來台留學，就學期間半工半讀，而後努力打拼創立自己的營造公司，還因緣際會接觸攝影藝術。在離鄉15年後，2015年他帶著滿溢的思鄉情緒，再度踏上那片度過童年、青少年時期的土地，他舉起相機將緬甸震盪不已的景物一一攝入，透過作品能夠聽他訴說家鄉的故事。

▲▼移工來台30週年！印尼搖滾樂、菲律賓沙畫表演　「藝」鄉人創作展演出（圖／國立新竹生活美學館）
▲活動中還有指甲花彩繪、穆斯林頭巾穿戴體驗。

根據統計，移工在台人數突破70萬人、新住民總人數已達53萬人，面對這些融入我們生活的「他者」，你是如何看待他們？又認識他們多少？國立新竹生活美學館希望透過本次展覽與活動，展現移工與新住民們在各種創作面向的思維與表現，進而觸發大眾對多元族群、文化的深入了解，轉而尊重移工、新住民朋友，彼此相生共存。

季風起～移動的「藝」鄉人生創作展
展期：即日起至9月1日（每周一公休）
時間：11:00-14:00、17:00-20:00
地點：富岡同窗會
地址：桃園縣楊梅鎮富岡里成功路25號
（距離富岡火車站走路1分鐘）

活動及DIY體驗（免費，欲參加DIY者現場報名，活動前20分鐘發放號碼牌，每場限20名。）
08／04 (日)14:00-15:00 音樂表演／印尼移工搖滾樂團NEW ABIRA TAIWAN、DIY印尼水果沙拉
08／11(日) 14:00-15:00 DIY指甲花彩繪&穆斯林頭巾介紹與體驗
08／18 (日) 14:00-15:00 來自母親家鄉的歌曲表演／越南語兒童合唱、越南服飾體驗-奧黛（Áo Dái）
08／25 (日) 14:00-15:00 沙畫表演／馬力歐（移工變沙畫大師的故事分享）
09／01 (日) 14:00-15:00 過一場特色越南慶典／越南新住民音樂表演、DIY越南涼拌米紙（Bánh tráng trộn）

展覽及報名資訊可至「國立新竹生活美學館」官方網站粉絲專頁查詢。

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關鍵字：國立新竹生活美學館,移工,新住民,藝文展覽,藝術展

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