你是我的姊妹！　愛心便當店范白芳照顧新住民

▲▼ 新住民范白芳(圖右二)走出家暴陰影，積極面對人生，更將賺來的錢用來幫助遭遇困措的新住民。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

中埔鄉越南籍新住民范氏白芳十幾年前嫁來台灣，人生地不熟加上語言不通，正當遭遇一般新住民都會遇到的困境時，不料卻遇上夫家無情的家暴，讓無助的她更雪上加霜只能強忍淚水咬牙苦撐，獨自撫養孩子長大，近幾年，工作上稍有成就她也將賺來的錢用來幫助其他新住民，與他們共渡難關。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 新住民范白芳賣著好吃的雞腿、排骨便當與越南美食。（圖／記者翁伊森翻攝）

范氏白芳走出遭夫家家暴陰影，但她不放棄人生，現在的她除了孩子是她生活重心，所經營的小吃店更賣著頗受好評的雞腿及排骨便當與越南當地美食，而她更將賺來的錢用來幫助新住民，另外提供接送、關懷及翻譯，甚至資助機票、轉介法律諮詢或是協助官司費用，一股腦兒就是希望幫助新住民度過難關，長期下來累積好名聲，更成為嘉義縣中埔街上聲名遠播的新住民庇護據點，也是移民署在中埔鄉服務新住民的好幫手。

▲▼ 新住民范白芳走出家暴陰影，卻更積極面對人生，孩子及協助新住民成為她生活重心。（圖／記者翁伊森翻攝）

范白芳表示，自己一開始只是幫助中埔鄉鄰近新住民度過困難，隨著需要幫助的人越多，非當地需要幫忙的新住民個案也會登門求援，但只要新住民姊妹需要協助，再忙她都會義不容辭。

移民署南區事務大隊嘉義縣服務站主任林炳煌表示，范氏白芳即時對新住民困難伸援手，是移民署的得力夥伴，該站也將持續跟她合作，透過到府關懷行動服務方式，到店裡關懷訪視及提供協助，共同解決新住民遭遇的困難。