顧人性重親情放寬兩岸探親　新住民迫不及待送件

▲放寬兩岸探親，婁姓新住民(右一）由立委鄭寶清（右二）陪同，迫不及待前往移民署桃園市服務站送件。（圖／桃園站提供）



記者楊淑媛／桃園報導

政府修正「大陸地區人民進入臺灣地區許可辦法」8月1日起施行首日，桃園地區大陸新住民婁姓民眾，迫不及待前往移民署桃園市服務站送件，立法委員鄭寶清也特別陪同見證陸配申請姊姊及姊夫來臺短期探親。該站主任林萬益表示，放寬陸配親屬來臺短期探親資格，期望能提升大陸配偶的生活權益，以符合人倫親情探視的需求。

林萬益指出，婁姓民眾自2014年與妻子結婚來臺後，長期居住在中壢，目前從事系統櫃裝潢工作，因雙方未育有子女，本人在臺亦無其他親友，礙於工作因素，無法經常返陸探親，但舊法規定，大陸親生胞姊及姊夫無法來臺探親。

▲林萬益主任表示，政府顧人性重親情，即日起放寬兩岸探親。（圖／桃園站提供）



而「大陸地區人民進入臺灣地區許可辦法」，修正前原先限臺灣人民三親等內的血親才能來臺探親，放寬為三親等內血親之「配偶」，例如：大嫂、姊夫、姑丈、舅媽也能來臺探親；另在臺依親居留或長期居留的大陸配偶，原先僅限其父母或前婚姻之未成年子女可來臺探親，放寬為二親等內血親及配偶，例如：（外）祖父母、父母、子女、兄弟姊妹、孫子女及其配偶也都能來臺探親。

林萬益說，「大陸地區人民進入臺灣地區許可辦法」，歷時四年研議，以強化人權為考量，並落實兩公約精神，放寬陸配親屬來臺短期探親資格。