「發大財、哈哈哈哈」神解讀！　超厭世字典正夯...網笑爛：深入我心

▲「減肥」其實是種口號XDDD。（圖／翻攝自「不正常字典Unusualdict」）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

許多新興用語發跡於網路，而一些普通詞語也因時代背景、爆紅人事物等，有了新的詮釋。粉專「不正常字典Unusualdict」便整理出一系列日常用語，以詼諧、吐槽的方式另類解讀，莫名戳中網友們的笑點，也獲得廣大關注與共鳴。

粉專「不正常字典」收錄廣大網友投稿的創意，針對生活用語、經典詞彙、或是再普通不過的字詞，賦予新的見解，而最大特點即是夠厭世、夠幽默，一如他們的座右銘，「在這荒誕的世界，不正常，才正常，不瘋癲，枉世道。」

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從這另類字典中，不乏「哈哈哈哈」、「已讀不回」、「水腫」、「買1送1」、「先去洗澡」等常見的語句，沒想到分別被解讀成，「尷尬又不失禮貌的網路笑容」、「朕知道了，退下吧」、「人在逃避變胖的事實所使用的詞語」、「假借贈送的名義提高商品價格」、「通常就不會回來了」；就連選舉熱門的「發大財」也入列，被解釋成「不了解市政，就用這口號來唬弄過去吧」。

▲早餐店阿姨的口頭禪是「帥哥美女」無誤。（圖／翻攝自「不正常字典Unusualdict」）

當然，還有許多厭世或嘲諷的解讀，像是「美女/帥哥=早餐店阿姨的話術」、「真愛=就像鬼故事，聽過的人多，見過的人少」、「體貼=別人家男友才有的東西」、「生日快樂歌=史上最尷尬的一首歌」、「化妝品=要一直補在臉上，以免別人發現你其實不是天生麗質」、「素顏=六親不認的最佳方法」。

毒舌又詼諧的口吻，逗樂許多網友，不禁笑回「正確的解讀，深入我心」、「含淚按讚」、「講中心裡話」、「超中肯又超好笑」。

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