守護亞馬遜雨林　科學家說真話「砍伐率高出88％」觸怒總統遭解僱

▲亞馬遜雨林孕育豐富生態。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合報導

有著「熱帶川普」之稱的巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）先前表示，亞馬遜雨林遭到濫墾的數據是錯誤的。如今，該國太空研究所（INPE）所長加爾旺（Ricardo Galvão）竟遭到解僱，疑似因為他堅持6月的雨林砍伐率比去年高出88％，說出真話的行為最後惹惱當局。

CNN報導，加爾旺是巴西知名科學家與工程師，擔任INPE所長職位，他2日遭到解僱，就在他堅稱衛星數據為正確的之後。他透過臉書影片表示，他與巴西科學、科技、創新與通訊部長龐特斯（Marcos Pontes）會面後，高層希望他離開原本的崗位。

▲加爾旺抱持的專業觀點讓他有機會接受許多採訪。

加爾旺補充，INPE仍會繼續運作，接下來交由龐特斯決定繼任者人選。龐特斯身邊一名顧問證實了加爾旺的說法。回到6月初，衛星數據公布後，加爾旺便與波索納洛發生衝突；國際輿論開始注意波索納洛試圖開發亞馬遜雨林的爭議計畫。

巴西通訊社（Agencia Brasil）報導，波索納洛指稱INPE的調查結果充滿謊言，且對貿易磋商有害。然而，加爾旺態度堅定，重申INPE數據的真實性，反而是總統錯誤指控國內高水準的科學專業人士；該機構1970年代起就在監測雨林狀況。

▲巴西總統波索納洛認為INPE發表錯誤數據。（圖／路透）



巴西眾議院反對黨領袖莫隆（Alessandro Molon）透過推特寫道，加爾旺監測亞馬遜雨林的砍伐情況，結果受到總統、環境部長攻擊，顯現出總統想掩蓋謊言。

極右派的波索納洛今年1月上任，他誓言重振國內經濟，其中的方法便是開採亞馬遜雨林中具有經濟價值的地區。根據INPE數據，波索納洛就職總統後的幾個月，雨林遭破壞的速度沒有太大變化，但在5、6月突然飆升；6月就失去769.1平方公里的土地，比起去年同月的488.4平方公里，面積明顯增加，這比一個半的足球場還要大。

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