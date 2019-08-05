　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

中譯世界知名醫學美容教科書 　王正坤率醫師團隊花費半年出版

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲醫學美容教科書英文版作者韓國金熙真教授（右），巧遇中文版翻譯作者王正坤醫師，兩人愉快合影，並寫一段話來感謝王正坤醫師翻譯中文版。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲醫學美容教科書英文版作者韓國金熙真教授（右），巧遇中文版翻譯作者王正坤醫師，兩人愉快合影，並寫一段話來感謝王正坤醫師翻譯中文版。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

注射玻尿酸除皺紋的副作用很嚇人，常常有人注射後，造成血管栓塞並導致眼盲，國際有本暢銷的醫學美容英文教科書，詳細指導醫師如何避開這些副作用，這本教科書由王正坤醫師帶領醫師團隊，花費半年以上時間翻譯成中文，最近出版問世，給台灣醫師帶來知識與力量。

該書英文版作者韓國金熙真教授（Hee-Jin Kim），於8月4日受邀到中華民國醫用雷射光電學會學術研討會演講，巧遇中文版翻譯作者王正坤，兩人愉快合影，韓國金教授也寫了一段話，來感謝王正坤醫師翻譯中文版。

▲醫學美容教科書英文版作者韓國金熙真教授（右），巧遇中文版翻譯作者王正坤醫師，兩人愉快合影，並寫一段話來感謝王正坤醫師翻譯中文版。（圖／記者林悅翻攝，下同）

臉部解剖學對於肉毒桿菌素注射與玻尿酸注射非常重要，醫師必須充分了解臉部的每一處精細構造，打針時，才不會打錯地方。這本醫學美容教科書名為「注射填充物與肉毒桿菌素除皺的臉部解剖學」，英文版名稱為「Clinical Anatomy of the Face for Filler and Botulinum Toxin Injection」，由韓國延世大學金熙真教授撰寫英文版。本書在全世界熱銷後，再由王正坤醫師翻譯成為中文版，指導醫師詳細瞭解肌肉、血管、神經與組織的構造之後，可以避開血管栓塞、神經損壞、錯誤注射肌肉與組織傷害等地雷區，讓醫師精進醫療技術。

▲醫學美容教科書英文版作者韓國金熙真教授（右），巧遇中文版翻譯作者王正坤醫師，兩人愉快合影，並寫一段話來感謝王正坤醫師翻譯中文版。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王正坤醫師表示，如何避開臉部血管栓塞的地雷區對於醫師很重要，本次中華民國醫用雷射光電學會學術研討會在台北舉行，邀請台灣與韓國的傑出醫師教授演講大體解剖學、玻尿酸注射、肉毒桿菌素注射、埋線拉皮、音波拉皮與電波拉皮等課程。由微細的解剖學事實，顛覆一些舊觀念，例如一般人體的血管分布是動脈埋在深層的肌肉裡面或下方，靜脈比較表淺，藉此保護動脈免於傷害。可是在眼睛淚溝與鼻颧溝的動靜脈分布卻是相反，角動脈比角靜脈還要表淺，如果沒有注意，就容易傷到角動脈。

眼睛旁邊注射玻尿酸，要避免把玻尿酸注射到眼睛附近的動脈，因為每條動脈都可以連通到眼睛眼底的中心視網膜動脈，造成眼盲，所以要避開滑車上動脈、眶上動脈、鼻背動脈、顏面動脈、角動脈等，書上的圖示，可以讓醫師一目了然，看到臉上有哪幾條血管會造成動脈栓塞導致眼睛失明。

▲醫學美容教科書英文版作者韓國金熙真教授（右），巧遇中文版翻譯作者王正坤醫師，兩人愉快合影，並寫一段話來感謝王正坤醫師翻譯中文版。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在嘴角旁邊，沿著法令紋往上走的顏面動脈並沒有肌肉保護，此區的顏面動脈只有脂肪層與皮膚覆蓋，容易受傷。注射玻尿酸在太陽穴夫妻宮時，不要傷到淺顳動脈，也不要傷到中顳靜脈，玻尿酸進入中顳靜脈會導致肺栓塞。上唇動脈與下唇動脈很接近口腔內的黏膜，注射嘴唇時要避免打入唇動脈。想要瘦臉時，注射肉毒桿菌素到咀嚼肌，必須避免注射到笑肌，以免嘴巴歪斜。也必須注意咀嚼肌有一條深下肌腱會把咀嚼肌分成淺腹與深腹，肉毒桿菌素的藥水無法滲透通過肌腱，注射後若有部分咀嚼肌鼓起來，必須回診增加肉毒素劑量來注射鼓起來的肌肉。

這本教科書「注射填充物與肉毒桿菌素除皺的臉部解剖學」，由藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師帶領醫師團隊翻譯，包含劉友臻醫師、蔡逸柏醫師、李直罡醫師與盧寶如醫師。

ET快訊
路人借店裡廁所！阿桑待3hr不出來　報警開門傻了：她在裡面吃
女駕駛國道自撞！大車司機憂2度傷害「捨命幫擋」1.5萬淚崩
華山分屍案冷血兇嫌翻供「人是Eric殺的」！警繪畫像比對打臉
小四女童暑輔遭推下樓「全身骨折」　要家屬歸還醫藥費？校長回應

關鍵字：中譯,醫學美容,教科書,王正坤

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

中譯世界知名醫學美容教科書 　王正坤率醫師團隊花費半年出版

陳怡珍化身孩子王　暑假帶領小朋友參訪台南市議會

台南市巴克禮公園因登革熱防治封園二週　5日重新開園迎接市民！

｢屏東，此曾在」特展 兩位外國人作品跨越時空重讀屏東風景

搭「台灣好行」大樹祈福＆哈佛快線　有機會獲佛陀紀念館變色馬克杯

打球之餘遊安平　 劍獅盃棒球賽圓滿落幕

草生栽培檸檬　鄰田問要不要幫忙噴農藥？讓他差點氣炸

2019第五屆U-12世界盃少棒賽　中華隊4：0勝日本勇奪冠軍　賴清德觀戰

桃園首屆9校童軍聯合大露營　青年自己籌辦「很過癮」

「安平鎮城隍廟公普」登錄無形文資　黃偉哲百年普度儀式授證

車潮中「矇眼伏地挺身」神鑽車底 他用後製創超扯場景...網：跪了

蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

BY2寫洗腦曲《G.O.O.D》送選秀戰友　喊出口號大家同步跳舞...全場驚豔！

療癒嗓音「不過度轉音」4導師超愛！　李榮浩大讚：用腦袋唱歌的人

連續煮同一道菜、碎唸威脅停網　「媽媽日常」神還原！網笑：超有感

葉音贏阿K.Franklin拿下《街舞2》冠軍　觀眾帽子扔上台..跳到一半接到了！

天菜劉以豪VS.論及婚嫁男友　一面倒支持...郭雪芙「80%都說先睡再說」

劉以豪暖牽手.擋太陽「我永遠都在」　郭雪芙主動擁抱：謝謝你喜歡過我！

超萌雙胞胎大毛鬧脾氣狂跺腳　妹妹二毛一旁看了...無奈白眼

豪宅開箱！中台灣唯一「國美晴空II」全棟一層一戶　打造專屬豪邸

中譯世界知名醫學美容教科書 　王正坤率醫師團隊花費半年出版

陳怡珍化身孩子王　暑假帶領小朋友參訪台南市議會

台南市巴克禮公園因登革熱防治封園二週　5日重新開園迎接市民！

｢屏東，此曾在」特展 兩位外國人作品跨越時空重讀屏東風景

搭「台灣好行」大樹祈福＆哈佛快線　有機會獲佛陀紀念館變色馬克杯

打球之餘遊安平　 劍獅盃棒球賽圓滿落幕

草生栽培檸檬　鄰田問要不要幫忙噴農藥？讓他差點氣炸

2019第五屆U-12世界盃少棒賽　中華隊4：0勝日本勇奪冠軍　賴清德觀戰

桃園首屆9校童軍聯合大露營　青年自己籌辦「很過癮」

「安平鎮城隍廟公普」登錄無形文資　黃偉哲百年普度儀式授證

韓國瑜呼籲：兩岸交流一定要和平繁榮　沒必要在心裡製造假想敵

獨／國安私菸案　北檢下午提訊張恆嘉「力拼本月結案」

吉龍糖、超商也上榜！衛生局抽驗飲冰品...6款菌數都超標

暴漲河水沖走愛犬　她緊抓牽繩慘被拖入河溺斃

王品集團石二鍋「超市」新店型落腳台中　攜手小農搶攻外帶蔬食商機

殲-10C裝渦扇-10試飛　中國可能不再訂俄製航發

Hello Kitty相機包背出門吸睛　聯名LeSportsac包型超豐富

【奧斯塔羅】最近工作上有什麼好運將來臨嗎？

台灣野人危險升級！砸木棍破頭傷人　警搜山「看得到抓不到」

集郵明日花綺羅、三上悠亞！　「合照孫生」被放大看…網崩潰：碰到了

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

地方熱門新聞

興仁公園韓粉擺攤！車主勸導遭嗆

全台有錢人聚集地曝光　人口成長..

U12世界盃少棒賽中華隊勇奪冠..

普天宮7天牽24紅線　幫找竹科..

苗酒駕新制取締253件　9乘客..

桃園9校童軍聯合大露營　首屆舉..

3歲娃上學第一天失蹤！竟偷溜回..

未成年少年充車手　警逮詐騙集團

台南水萍塭公園兒童遊樂區開放親..

男8次酒駕　法官認行為惡性判8..

草生栽培檸檬　鄰田還問要不要幫..

黃偉哲百年普度儀式授證

走失小男童聽不懂中文　只會哭！

台南東山區發現男浮屍

更多熱門

相關新聞

台灣地位若未定　政府都不政府了

研究者想盡辦法以對己有利或者對方未能掌握的資料及觀點，在學術研究中先人一步提出觀點或與人進行思辨及說服工作。這並不是目前中學歷史教科書該讓學生做的事。

淚溝與眼周使用玻尿酸要防眼睛腫塊

miraDry儀器治療多汗症免開刀痛苦

王正坤號召台南醫界力挺王定宇連任

名醫10年還清1億巨債　再捐助弱勢學生

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 柯文哲 柯P 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 許智傑 吳宗憲 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨

熱門新聞

高雄逆子討不到800元！推倒輪椅母當街性侵

她遭推下樓全身骨折！兇手竟回教室吃早餐

港警深夜清場　硬抬走少女逼露底褲

男大生暗戀女家教　網購自白劑GG

林正英「御用小殭屍」爆中邪消失20年

Angelababy素顏現身機場糗了！

「要讓20女懷孕」！富豪在農場建受孕樂園

利奇馬恐變中颱不排除直撲台灣　吳德榮：威脅大增

香港大罷工第一波！170航班取消

她出門上班慘遭鄰居性侵後勒死

阿桑「這是博愛座」　孕婦翻白眼回應…她默默走回

女童遭推墜樓　校方否認要家屬歸還醫藥費

她參加前男友婚禮提床事　新娘臉歪狠瞪老公　

浩子深夜PO文「感覺好陌生」逼哭網友

《金家》高宇蓁裸秀腰窩！

更多

最夯影音

更多

車潮中「矇眼伏地挺身」神鑽車底 他用後製創超扯場景...網：跪了

蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

BY2寫洗腦曲《G.O.O.D》送選秀戰友　喊出口號大家同步跳舞...全場驚豔！

療癒嗓音「不過度轉音」4導師超愛！　李榮浩大讚：用腦袋唱歌的人

連續煮同一道菜、碎唸威脅停網　「媽媽日常」神還原！網笑：超有感

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面