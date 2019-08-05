中譯世界知名醫學美容教科書 　王正坤率醫師團隊花費半年出版

▲醫學美容教科書英文版作者韓國金熙真教授（右），巧遇中文版翻譯作者王正坤醫師，兩人愉快合影，並寫一段話來感謝王正坤醫師翻譯中文版。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

注射玻尿酸除皺紋的副作用很嚇人，常常有人注射後，造成血管栓塞並導致眼盲，國際有本暢銷的醫學美容英文教科書，詳細指導醫師如何避開這些副作用，這本教科書由王正坤醫師帶領醫師團隊，花費半年以上時間翻譯成中文，最近出版問世，給台灣醫師帶來知識與力量。

該書英文版作者韓國金熙真教授（Hee-Jin Kim），於8月4日受邀到中華民國醫用雷射光電學會學術研討會演講，巧遇中文版翻譯作者王正坤，兩人愉快合影，韓國金教授也寫了一段話，來感謝王正坤醫師翻譯中文版。

臉部解剖學對於肉毒桿菌素注射與玻尿酸注射非常重要，醫師必須充分了解臉部的每一處精細構造，打針時，才不會打錯地方。這本醫學美容教科書名為「注射填充物與肉毒桿菌素除皺的臉部解剖學」，英文版名稱為「Clinical Anatomy of the Face for Filler and Botulinum Toxin Injection」，由韓國延世大學金熙真教授撰寫英文版。本書在全世界熱銷後，再由王正坤醫師翻譯成為中文版，指導醫師詳細瞭解肌肉、血管、神經與組織的構造之後，可以避開血管栓塞、神經損壞、錯誤注射肌肉與組織傷害等地雷區，讓醫師精進醫療技術。

王正坤醫師表示，如何避開臉部血管栓塞的地雷區對於醫師很重要，本次中華民國醫用雷射光電學會學術研討會在台北舉行，邀請台灣與韓國的傑出醫師教授演講大體解剖學、玻尿酸注射、肉毒桿菌素注射、埋線拉皮、音波拉皮與電波拉皮等課程。由微細的解剖學事實，顛覆一些舊觀念，例如一般人體的血管分布是動脈埋在深層的肌肉裡面或下方，靜脈比較表淺，藉此保護動脈免於傷害。可是在眼睛淚溝與鼻颧溝的動靜脈分布卻是相反，角動脈比角靜脈還要表淺，如果沒有注意，就容易傷到角動脈。

眼睛旁邊注射玻尿酸，要避免把玻尿酸注射到眼睛附近的動脈，因為每條動脈都可以連通到眼睛眼底的中心視網膜動脈，造成眼盲，所以要避開滑車上動脈、眶上動脈、鼻背動脈、顏面動脈、角動脈等，書上的圖示，可以讓醫師一目了然，看到臉上有哪幾條血管會造成動脈栓塞導致眼睛失明。

在嘴角旁邊，沿著法令紋往上走的顏面動脈並沒有肌肉保護，此區的顏面動脈只有脂肪層與皮膚覆蓋，容易受傷。注射玻尿酸在太陽穴夫妻宮時，不要傷到淺顳動脈，也不要傷到中顳靜脈，玻尿酸進入中顳靜脈會導致肺栓塞。上唇動脈與下唇動脈很接近口腔內的黏膜，注射嘴唇時要避免打入唇動脈。想要瘦臉時，注射肉毒桿菌素到咀嚼肌，必須避免注射到笑肌，以免嘴巴歪斜。也必須注意咀嚼肌有一條深下肌腱會把咀嚼肌分成淺腹與深腹，肉毒桿菌素的藥水無法滲透通過肌腱，注射後若有部分咀嚼肌鼓起來，必須回診增加肉毒素劑量來注射鼓起來的肌肉。

這本教科書「注射填充物與肉毒桿菌素除皺的臉部解剖學」，由藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師帶領醫師團隊翻譯，包含劉友臻醫師、蔡逸柏醫師、李直罡醫師與盧寶如醫師。