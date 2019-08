中譯世界知名醫學美容教科書 　王正坤率醫師團隊花費半年出版

▲醫學美容教科書英文版作者韓國金熙真教授(右),巧遇中文版翻譯作者王正坤醫師,兩人愉快合影,並寫一段話來感謝王正坤醫師翻譯中文版。(圖/記者林悅翻攝,下同)

記者林悅/台南報導

注射玻尿酸除皺紋的副作用很嚇人,常常有人注射後,造成血管栓塞並導致眼盲,國際有本暢銷的醫學美容英文教科書,詳細指導醫師如何避開這些副作用,這本教科書由王正坤醫師帶領醫師團隊,花費半年以上時間翻譯成中文,最近出版問世,給台灣醫師帶來知識與力量。

該書英文版作者韓國金熙真教授(Hee-Jin Kim),於8月4日受邀到中華民國醫用雷射光電學會學術研討會演講,巧遇中文版翻譯作者王正坤,兩人愉快合影,韓國金教授也寫了一段話,來感謝王正坤醫師翻譯中文版。

臉部解剖學對於肉毒桿菌素注射與玻尿酸注射非常重要,醫師必須充分了解臉部的每一處精細構造,打針時,才不會打錯地方。這本醫學美容教科書名為「注射填充物與肉毒桿菌素除皺的臉部解剖學」,英文版名稱為「Clinical Anatomy of the Face for Filler and Botulinum Toxin Injection」,由韓國延世大學金熙真教授撰寫英文版。本書在全世界熱銷後,再由王正坤醫師翻譯成為中文版,指導醫師詳細瞭解肌肉、血管、神經與組織的構造之後,可以避開血管栓塞、神經損壞、錯誤注射肌肉與組織傷害等地雷區,讓醫師精進醫療技術。

王正坤醫師表示,如何避開臉部血管栓塞的地雷區對於醫師很重要,本次中華民國醫用雷射光電學會學術研討會在台北舉行,邀請台灣與韓國的傑出醫師教授演講大體解剖學、玻尿酸注射、肉毒桿菌素注射、埋線拉皮、音波拉皮與電波拉皮等課程。由微細的解剖學事實,顛覆一些舊觀念,例如一般人體的血管分布是動脈埋在深層的肌肉裡面或下方,靜脈比較表淺,藉此保護動脈免於傷害。可是在眼睛淚溝與鼻颧溝的動靜脈分布卻是相反,角動脈比角靜脈還要表淺,如果沒有注意,就容易傷到角動脈。

眼睛旁邊注射玻尿酸,要避免把玻尿酸注射到眼睛附近的動脈,因為每條動脈都可以連通到眼睛眼底的中心視網膜動脈,造成眼盲,所以要避開滑車上動脈、眶上動脈、鼻背動脈、顏面動脈、角動脈等,書上的圖示,可以讓醫師一目了然,看到臉上有哪幾條血管會造成動脈栓塞導致眼睛失明。

在嘴角旁邊,沿著法令紋往上走的顏面動脈並沒有肌肉保護,此區的顏面動脈只有脂肪層與皮膚覆蓋,容易受傷。注射玻尿酸在太陽穴夫妻宮時,不要傷到淺顳動脈,也不要傷到中顳靜脈,玻尿酸進入中顳靜脈會導致肺栓塞。上唇動脈與下唇動脈很接近口腔內的黏膜,注射嘴唇時要避免打入唇動脈。想要瘦臉時,注射肉毒桿菌素到咀嚼肌,必須避免注射到笑肌,以免嘴巴歪斜。也必須注意咀嚼肌有一條深下肌腱會把咀嚼肌分成淺腹與深腹,肉毒桿菌素的藥水無法滲透通過肌腱,注射後若有部分咀嚼肌鼓起來,必須回診增加肉毒素劑量來注射鼓起來的肌肉。

這本教科書「注射填充物與肉毒桿菌素除皺的臉部解剖學」,由藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師帶領醫師團隊翻譯,包含劉友臻醫師、蔡逸柏醫師、李直罡醫師與盧寶如醫師。