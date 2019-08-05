柯文哲6日創黨大會！可能推立委參選人拚國會席次　分食藍綠票源

記者邱茀濱／綜合報導

台北市長柯文哲6日將召開台灣民眾黨創黨大會，但他說這不是正式的「組黨大會」，而是法定程序所需，因此不會寄發邀請函，不邀請政治人物，也謝絕捐款。然而距離北市立委選舉不到半年，相信新成立的台民黨可能不會缺席，來分食藍綠票源。

柯文哲4日晚間在臉書發文指出，當今的台灣，除了藍綠，除了統獨，除了發大財與芒果乾，還需有其他選項，而在順利成立的台民黨後，他們會盡速將網站建置完成，用E化的方式，讓每一位公民都能參與改變政治文化的行列。

至於籌組政黨，他認為「就是扛起改變政治文化的責任，讓藍綠過去30年搞垮台灣的事不再發生」，而最終的目標，並不是消滅藍綠，而是大家可以在這個社會共存共榮，都有機會實踐各自的理想。

▲台北市長柯文哲6日召開台灣民眾黨創黨大會。（圖／記者林敬旻攝）



同時，柯文哲還舉出自己出訪的例子，他看見美國成功運用公私協力的機制，讓颶風災區在短時間內重建完成；還看見日本的磯子火力發電廠，用嚴謹的SOP，把碳排放與污染降到最低；更看見中國大陸，只花三年時間，就建好東海大橋和洋山港自動化碼頭。

上述三種案例都讓他感概台灣真的空轉太久，如第三航廈一再流標，只是一個例子，柯文哲說，「許多重大建設甚至因為政治力的介入而延宕，這不是一個正常國家應該有的現象。」

「台灣民眾黨，以台灣為名，以民眾為本。我們相信『眾人的智慧，超越個人的智慧』，所以要集合眾人的力量來改造台灣」，最後，他表示，「我們也會確保每個為我們在國會、在全台各地打拼的夥伴，都能實踐正直誠信，與改變政治文化的理想。」

此外，2020年的北市立委選舉除了國民兩黨外，還有時代力量、親民黨都推出參選人，就連柯文哲新成立的「台灣民眾黨」也可能不會缺席。

▲柯文哲。（圖／記者林悅翻攝）



回顧台北市2016年立委選舉，國民黨在北市囊括5席，包括蔣萬安、李彥秀、蔣乃辛、費鴻泰與賴士葆；而民進黨則在士林北投、士林大同取得2席，同時在中正萬華區的民進黨也讓給時代力量的提名人林昶佐，最後擊敗當時國民黨候選人林郁方，讓泛綠共拿下3席。

距離北市的立委選舉不到半年，歷年來大多是藍大於綠，泛藍陣營為奪回中央執政權，對北市立委席次勢在必得；不過這次「台灣民眾黨」也可能推出候選人，並分食藍綠票源，讓8大選區充滿了變數。