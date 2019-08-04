快訊／郭台銘回應粉絲「親筆信曝光」　老虎軍團宣布：連署挺郭選總統暫停

▲郭台銘回應粉絲「親筆信曝光」，老虎軍團宣布：「連署挺郭選總統暫停。」（圖／記者葉南州攝）

記者趙蔡州／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘7月在國民黨總統初選失利，但他的粉絲們依舊希望他可以挺身競選總統，後援會老虎軍團還為他在全台募集脫黨參選連署書，對此他4日也特別寫親筆信感謝粉絲們。

郭台銘粉絲老虎軍團收到親筆信後，管理員秦才智4日深夜也在臉書宣布，老虎軍團「郭台銘參選2020總統連署」已經完成階段性任務，畫下完美句點聲明，有鑑於此次活動已經獲郭董本人回應，因此本次連署行動將於4日晚間24時止，暫時告一段落。

▼郭台銘以親筆信回應粉絲們。（圖／翻攝自郭台銘粉絲老虎軍團臉書）

郭台銘粉絲老虎軍團聲明全文：

老虎軍團「郭台銘參選2020總統連署」完成階段性任務，劃下完美句點。

儘管歷經酷暑暴雨侵襲不斷與外界的紛紛擾擾，在所有老虎軍團兄弟姊妹不眠不休的努力下，籲請郭台銘參選2020總統的連署今天正式突破五萬份。而更值得向夥伴報告的是，大家一個多禮拜以來不分晝夜的辛勞終於有了代價，郭董在今天特別捎來親手信箴向大夥致意，他的體貼不但代表他的有情有義，更應證他永遠是我們心目中唯一最佳的總統人選。

有鑒於此次活動已經獲得郭董的回應，我們在此宣布本次連署行動將於8/4日晚上24:00暫時告一段落。過去一週從每個連署點民眾排隊的盛況看來，我們知道我們並不寂寞，暫時停止連署並非結束，而是期待下一個階段的開始，我們全台遍地開花小隊及連署點將保留好裝備，靜待郭董最後決定，再一起吹響啟動的號角！

在此次連署過程中，所有同仁自動自發的組成連署點，每天汗流夾背日曬雨淋沒有怨言，我們的顧問陳平和博士還遭人暴力毆打，但是我們卻也因此而更團結，因為大家有個共同的信念，要請郭董救救中華民國台灣，為了我們下一代創造更好的生活環境，再次感謝所有的伙伴們，我相信我們的努力不會白費。

最後也要再次感謝所有媒體朋友們在這段時間的客觀公正報導，讓我們的心聲能藉由各個平台散播到全台灣，期待我們有緣再相會，謝謝大家！

