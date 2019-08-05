「要讓20女同時懷孕」！億萬富豪在私人農場建「受孕樂園」　2條件才能參加

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「要讓20女同時懷孕」！艾普斯坦在私人農場建「受孕樂園」　2條件才能參加

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懷孕

▲美國富商艾普斯坦被爆，想在私人農場打造「受孕樂園」。（圖／達志示意圖）

記者曾羿翔／綜合報導

美國富商、總統川普好友艾普斯坦（Jeffrey Epstein）日前才因涉嫌仲介未成年少女性交易，遭到逮捕入獄，沒想到近日又被媒體爆料他的「優生學計畫」。據了解，艾普斯坦想將私人牧場打造成「受孕樂園」，目標是要讓20位女性同時懷孕，產下擁有他基因的小孩。

綜合媒體報導，現年66歲的艾普斯坦多年來，沉迷在用「基因工程與人工智慧」等科學技術，來「改善」人類的「超人類主義」（Transhumanism）。這項讓20女性同時懷孕的「優生學計畫」在科學界與商業界都已是公開的秘密。

報導還指出，艾普斯坦常常對於此事高談闊論，不過令人憂心的是，若他的計畫真的實行，並不會明顯違反當地法律。艾普斯坦舉辦的晚宴上，會出現一些高學歷，且外貌姣好的女性，被懷疑是經由他篩選出「適合生育小孩」的人選。

▲▼美國富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）涉嫌性侵未成年少女、性交易仲介。（圖／路透社）

▲艾普斯坦從2005年開始，就涉入多起的性犯罪案件。（圖／路透社）

此外，艾普斯坦還對「人體冷凍技術」感到興趣。但「人體冷凍技術」到目前為止，仍是一種未經證實的科學，認為人類可處在極低溫的狀態下，以便未來解凍後復活或是接受治療。

艾普斯坦從2005年開始，就涉入多起的性犯罪案件，更在2008年時涉嫌從事性交易仲介，讓至少40名未成年少女賣淫。艾普斯坦7月6日在紐澤西州因涉嫌性交易與拐賣未成年女性被捕，後來在7月23日時更被媒體報導倒在牢房內，臉色發青，當下幾乎沒有了意識，被緊急送醫治療。

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關鍵字：艾普斯坦,富豪,Jeffrey Epstein,懷孕,受孕,農場,北美要聞

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