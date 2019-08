一天2起槍擊案「29死40傷」　川普嘆悲劇…「全美降半旗」哀悼5天

▲白宮今起降半旗5天,為槍擊案死者哀悼。(圖/路透)

記者林瑩真/綜合外電報導

美國3日至4日凌晨間發生2起殘忍槍擊案,一共造成29人死亡、逾40人受傷。對此,美國總統川普(Donald John Trump)也下令,全美國將降半旗5天,為傷亡者致哀。

綜合外媒報導,德州(Texas)艾爾帕索(El Paso)3日上午發生一起槍擊案,21歲槍手克魯休斯(Patrick Crusius)持疑似AK-47步槍闖入沃爾瑪賣場掃射,造成20死、26傷。

不料,短短24小時內,俄亥俄州(Ohio)代頓鎮(Dayton)再度發生另起槍擊案,24歲槍手貝茲(Connor Betts)拿著約有100發子彈的來福槍闖入酒吧掃射,造成9人死亡、至少26人傷,貝茲隨後也被擊斃。

Today, I authorized the lowering of the flags to half-staff at all Federal Government buildings in honor of the victims of the tragedies in El Paso, Texas, and Dayton, Ohio....