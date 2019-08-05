一天2起槍擊案「29死40傷」　川普嘆悲劇…「全美降半旗」哀悼5天

▲白宮今起降半旗5天，為槍擊案死者哀悼。（圖／路透）

記者林瑩真／綜合外電報導

美國3日至4日凌晨間發生2起殘忍槍擊案，一共造成29人死亡、逾40人受傷。對此，美國總統川普（Donald John Trump）也下令，全美國將降半旗5天，為傷亡者致哀。

綜合外媒報導，德州（Texas）艾爾帕索（El Paso）3日上午發生一起槍擊案，21歲槍手克魯休斯（Patrick Crusius）持疑似AK-47步槍闖入沃爾瑪賣場掃射，造成20死、26傷。

不料，短短24小時內，俄亥俄州（Ohio）代頓鎮（Dayton）再度發生另起槍擊案，24歲槍手貝茲（Connor Betts）拿著約有100發子彈的來福槍闖入酒吧掃射，造成9人死亡、至少26人傷，貝茲隨後也被擊斃。

Today, I authorized the lowering of the flags to half-staff at all Federal Government buildings in honor of the victims of the tragedies in El Paso, Texas, and Dayton, Ohio.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 4, 2019

美國接連發生2起悲劇，白宮也立即發表總統公告，除了向遇難者家屬表示哀悼外，並譴責槍手「可恨、懦弱之舉」。川普也在推特發文痛斥，沒有藉口可以證明濫殺無辜是正當的，並宣布全美國將為此降半旗5天致哀。

美國媒體將這24小時形容為「前所未有」、「黯淡的里程碑」；且根據統計，2019年至今的216天內，美國已經發生251起大規模槍擊事件，等於平均每天發生不只一起槍擊案。外界認為，美國的種族主義、反猶太主義，以及川普對移民的攻擊，都有引發暴力襲擊的風險。