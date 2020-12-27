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耶誕城約會氣質妹「請吃黑白切」！男打手遊遭放生：小吃攤錯了嗎

▲2020新北歡樂耶誕城點燈。（圖／記者彭懷玉攝）

▲2020新北歡樂耶誕城點燈。（圖／記者彭懷玉攝）

網搜小組／柯沛辰報導

約會中途被放生！新北市一名男網友25日約妹子去逛耶誕城，還請客吃自己最愛的板橋小吃攤。兩人吃飽後，他提議到附近超商打手遊、稍作休息，再出發去耶誕城，怎料女方一聽竟當場走人，讓他不禁疑惑「第一次約會吃這個錯了嗎？」

原PO在臉書社團「爆廢公社」表示，他鼓起勇氣約一位輕熟妹子25日去逛耶誕城，但由於女生會開車，他便提出「開車來我家載我，我請吃晚餐」的想法。儘管女方稍微猶豫了一下，最終仍同意赴約。

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照片中可見，女生約會當天用心打扮，穿著黑色短裙、絲襪，氣質高雅。原PO說，兩人一路上有說有笑，氣氛融洽，但逛街前總不能餓著肚子，所以他立刻指路，帶女方去了自己最愛的知名小吃攤，還點了兩碗麵、鯊魚煙、豬皮等餐點，大方付了300多元。

▲▼耶誕城約會氣質妹「請吃黑白切」！男打手遊遭放生：小吃攤錯了嗎。（圖／爆廢公社）

▲約會過程中，原PO見氣氛不錯，順手拍下晚餐和女方身影。（圖／爆廢公社）

兩人吃飽後，原PO說想去超商打一下手遊「ＯＯ對決」，休息片刻、消化一下，怎料女生聽完立刻說「還有事，先走了」，讓他感覺很差，不禁PO文詢問「真的很問號，我哪裡錯了？三重到耶誕城，油錢頂多100塊，這頓我花了300多塊耶，耶誕城都還沒去就被放生了！」

原PO推測，應該是女方看不起晚餐菜色，反問網友「第一次約會，吃這個錯了嗎？」對此，許多人試圖留言點醒，「問題出在約會打手遊好嗎」、「開車載你就算了，跟女生出門還想打遊戲，有夠不尊重」、「吃完不上工還ＯＯ對決，果然靠實力單身」、「吃小吃攤還可以忍，打Ｏ小手遊…」

其中，有人狠酸，「你怎麼好意思PO上來」、「你需要的是保母」、「人家需要的是床說對決」、「你真是個人才」、「活該你搭捷運回去」、「是不是長相問題」、「你沒跟他說你家的貓會後空翻嗎」、「是不是你打得太雷、雙排狂輸？」

不過，也有人大讚原PO，「板橋鄉Ｏ亭，蠻有名的」、「鄉Ｏ亭！懂吃耶」、「板橋中正路鄉Ｏ亭」、「這個內行，是女生吃不慣」、「說老實話，這桌其實不錯」、「是妹子不識貨，被放生也好」掀起熱議。

▼有網友挖出原PO先前的約會抱怨文，認為他單身不是沒有原因。（圖／爆廢公社）

▲▼耶誕城約會氣質妹「請吃黑白切」！男打手遊遭放生：小吃攤錯了嗎。（圖／爆廢公社）

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