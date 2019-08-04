台南大灣陳厝宗譜歷時30年　父親節前夕溫馨出爐

▲撰著歷時30年的「台南大灣陳厝宗譜」在父親節前夕溫馨出爐。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

前後撰著歷時長達30年才完成的《臺南大灣陳厝宗譜》，撰著人大灣陳姓宗親會秘書陳宏田，8月4日爸爸節前夕，呈給高齡87歲的父親當父親節禮物，同時也提送成果給大灣陳姓宗親會，由會長陳式輝、副會長陳炳煌、陳永祥、常監陳瑞元等人代表接受，場面溫馨。

台南大灣陳厝宗譜作者陳宏田，目前是台南市政府觀旅局專員，畢業於台南師範學院鄉土文化研究所（今台南大學文化與自然資源學系台灣文化碩士班）、大學部兼任講師，也是市定民俗忠順聖王會食祖佛酒迎陳聖祖提報人，很早就有幫家族編寫宗譜的心願。

陳宏田表示，編譜是一項艱鉅且需要耐煩的工程，但是是非常有意義的盛事，而且「今日不做，明日必定後悔」，因為越往後將越難完成。陳宏田秘書從大學畢業後即著手編撰宗譜歷程將近30年，初稿其實於多年前就已略具雛型，遲遲未出版原因有二，一、以大灣陳姓宗親族繁枝茂，分居各地無從一一訪查，實難完整詳細載錄；二、以大灣陳厝未有自家族譜傳下，早年各家大厝神明廳內神主牌亦皆蕩然無存，五、六代以前譜系從目前戶籍資料根本無法查考，雖有部分訪查各方資料、少數現有神主牌後方謄寫早年祖考妣資料等，不過皆需抽絲剝繭、百般拼湊，才有如今所見宗譜初稿資料，可是，歷代公媽名諱、輩份精確性等許多因素，導致不敢冒然出版。

陳宏田說，他也擔心努力近30年的成果無法與宗親分享及傳承後輩，再者父親年歲亦高，編寫時也都是作者重要的諮詢對象，近來身體日漸走下坡，也希望父親有生之年能看到該譜出版，略盡人子心意。

陳宏田強調，台南大灣陳厝宗譜全稱「溯源與傳承」－台南大灣陳厝300年開發史宗譜暨市定民俗忠順聖王會食祖佛酒迎陳聖祖歷史淵源，除了與宗親們分享溯源歷程，以多認識己身所從出的祖源歷史及遷徙經過，也傳承給從己身所出的後生晚輩，期讓更多人、地關懷，能更自我瞭解，也對彼此血緣之親亦能多一份關懷，內文大灣陳姓宗親溯源、大灣在地介紹、宗譜名錄初稿、人物略誌、市定民俗「忠順聖王會食祖佛酒迎陳聖祖」歷史淵源，附以相關媒體報導、大灣陳厝大事記及相關相片集等，加總將近600頁資料，略近論文整理方式呈現，也可算係「台南學」小區域研究一環，也讓大家能注重家史、家族史，飲水思源，不負先祖們當年冒險赴台，在台灣安身立命，代代相沿、開枝散葉的願望。