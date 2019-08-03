抬頭看得見藍天　台中空氣品質PM2.5降1.1微克「創9年來新低」

▲市民一抬頭，就能看得見藍天白雲。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府逐月公布PM2.5平均值最新數據，據行政院環保署數據顯示，今年1至7月PM2.5平均值17.6微克，不僅較去年同期改善2.5微克，更創下2011年台中縣市合併9年以來新低，市長盧秀燕日前召開空氣品質改善會議，啟動藍天白雲行動計畫，推動24項精進對策，要讓市民天天都看得見藍天白雲。

▲盧秀燕啟動藍天白雲計劃，全力對抗空污。（圖／台中市政府提供）

環保局表示，根據環保署監測站最新數據顯示，台中市今年1至5月PM2.5平均值每立方米18.8微克，1至6月降至18.7微克，1至7月大幅降至17.6微克，其中1至7月的數值，相較去年同期20.1微克，改善2.5微克；此外，今年1至7月空氣品質不良(AQI>100)天數平均為21.6天，相較去年同期40天，減少超過4成以上天數。

▲▼台中空品持續改善，今年1至7月PM2.5創歷年新低。（圖／台中市政府提供）

環保局表示，儘管空汙逐漸改善，但市府不以此為滿，市長盧秀燕日前親自召開空氣品質改善委員會議，宣布展開「藍天白雲行動計畫」，推動24項精進改善對策，包括中火減煤至1104萬噸、燃煤工業鍋爐2022年全面退場、電動公車倍增等，要讓空汙進一步改善，如不成功，絕不停止。

同時，市府也將持續針對三大汙染源加強管制，除督促中火降載減排，也爭取老舊4號機組優先除役；此外，也補助民眾汰換二行程機車，全力推動電動車，補助業者建置充電站與換電站，並提供免牌照稅、免燃料稅、免停車費等優惠。

截至去年底，台中市共有汽車充電站405站，機車充電站481站，機車換電站112站，預計2022年汽車充電站再新增100站，機車充電站再新增150站，換電站再新增120站，建構電動車友善使用環境。