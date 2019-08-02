計程車跳表185元！女客狂拗「昨天就付120」　笑比YA挑釁：你叫警察啊

記者莊智勝／花蓮報導

「你們要生活，司機也要啊！」花蓮汪姓計程車運將2日在臉書PO出影片，無奈表示上午9時載著一組客人前往花蓮火車站，跳表顯示185元，但女客卻堅持只付120元，甚至當見到他拿出手機錄影蒐證時，女客還故意比YA挑釁，直問「你要不要錢？」

▲花女客拒按表付費，見運將錄影還比YA挑釁。（圖／汪先生授權提供）

汪姓運將接受《ETtoday新聞雲》採訪時坦言，花蓮計程車生意不好做，因此如果是小車、且乘客4人以下都會打折，但如果載到5人以上，就會依照規定跳表收費；而這位女客昨（1日）坐到老闆的車，當時老闆忘記跳表，因此最後自認疏失、摸摸鼻子僅收了120元，豈料今（2日）女客竟會因此認為自己被超收車資。

汪先生說，2日上午9時許，該名女客透過電話叫車前往花蓮火車站，當時一共有5人上車，且行李還滿載，因此依規定不打折，全照跳表收費，豈料到了目的地後，女客卻不願支付185元車資，僅掏出120元，直言「昨天就是給120，你要不要錢？」甚至當汪先生氣不過、拿出手機錄影蒐證時，女客還大喊「拍照啊、拍照」，開心比出YA的手勢挑釁，嗆聲「你叫警察啊！」

事後警方趕抵現場，女客卻當場扭頭就跑，汪先生無奈表示，「花蓮小黃已經夠辛苦了，載你們要打折，你們要生活，司機也要啊！不同意照表收費，可以不要叫車、或用走路的更健康，何必這樣為難？你這樣一為難，我們少跑了好幾趟，打折培養奧客啊……！」

汪先生說，其實女客最後還是有付車資，將180元丟在副駕駛座上就逕自離開。汪先生感嘆，花蓮計程車生意難做，他一天跑車超過10小時，幾乎沒有在休假，但每個月收入僅約4萬，還要扣除油錢、跟每個月1萬4千多的車貸，家中也有2個年幼的孩子需要扶養，日子真的不是太好過，「只希望大家都能將心比心，讓花蓮更好。」