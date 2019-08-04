單身者慎防閃！故宮小編發「閃光速報」　祝有情人即成父母

▲故宮精品推出戀愛診療室，笑翻許多網友。（圖／翻攝故宮精品臉書粉絲專頁）

記者許展溢／台北報導

臉書粉絲專頁「故宮精品」是國立故宮博物院附屬博物館商店，時常想出超有「哏」 的小編今（4日）發文貼出，一張國家級警報「閃光速報」截圖，提醒各位單身民眾，接下來3天在公共場合必須注意情侶親密互動，以免造成心理不適，「笑」果很驚人。

故宮精品小編今天選在中午12點整發文指出，「什麼？你沒收到這個警報嗎？難道只有單身的我收到？為防身心不適七夕過之前還是都待在家讀書...」、「祝天下有情人即成父母」、「天氣熱扇一扇掃走暑氣」和「再祝各位扇散分不清」。

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▲故宮精品發出「閃光速報」提醒單身者注意情侶放閃。（圖／翻攝故宮精品臉書粉絲專頁）

截圖文字寫到今天中午起，為期3天，台灣各地區將能出現大量情侶在公共場合發生親密互動，請各位單身民眾慎防閃光造成眼部及心理不適。故宮精品關心您。此文「笑」果十足，有網友留言問「小編有什麼防閃光的小物推薦嗎？」、「哼！嚇不倒我！」等。

▲因應鬼門開，故宮精品也製作哏圖提醒民眾注意事項。（圖／翻攝故宮精品臉書粉絲專頁）

其實故宮精品小編常在臉書跟大家互動，使用的「哏」也都很貼近年輕人，並獲得好評，如去年颱風假，貼出好幾張應景的旁白，吸引超過上萬人按讚。近來鬼門開，也有一系列古畫配上提醒字眼。

▲故宮精品戀愛診療室哏圖，讓網友留言真心佩服，看了都想買產品了。（圖／翻攝故宮精品臉書粉絲專頁）

前幾天故宮精品臉書更推出「戀愛診療室」，一張張的問與答笑翻網友。有網友留言「真心佩服！圖文包裝過後，產品都變得特別起來，就算是60元的悠遊卡貼耶也令人想買！」，並誇「小編很會內」、「小編太有才了」、「小編！我要認識你！燒黃紙！? 」、「小編萬歲」和「笑到快噴飯」等有趣留言。