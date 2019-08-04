身高190又帥！道奇25歲投手宣布退休　簽IMG轉行出道當男模

▲ 卡特與IMG經紀公司簽約，正式轉戰時尚圈。（圖／翻攝自Instagram／jamescturlington）

實習記者羅明輝／綜合報導

美國職棒洛杉磯道奇新秀投手卡特 （James Carter）最近在IG發文宣布，自己的棒球生涯正式告一段落，現在已經和IMG經紀公司簽約，改行當男模在時尚圈闖蕩。

綜合外媒報導，今年25歲的卡特有著190.5公分的高挑身材， 畢業於加州大學聖塔芭芭拉分校，他在2016年的選秀會上，第21輪才被道奇隊選進，隨後2017年在高階1A出賽21場，自責分率2.37，不過2018年在1A出賽13場，自責分率達5.96；季後他還去打獨立聯盟，替南伊利諾礦工（Southern Illinois Miners）出賽14場，自責分率6.57。

▲ 卡特宣布結束棒球生涯 。（圖／翻攝自Instagram／jamescturlington）

卡特曾經動過「Tommy John」韌帶重建手術，或許是球員生涯成績並不理想，他2日突然在IG發文感謝親友與粉絲一路上的支持與鼓勵，並預告自己即將開始人生的「全新篇章」，希望大家「敬請期待」，隨後便在3日宣布自己與知名模特兒公司IMG簽約，成為超模吉吉哈蒂德 （Gigi Hadid）、吉賽兒邦臣（Gisele Bundchen）等人的「師弟」，正式以男模身分出道。

對於卡特的決定，粉絲們也都表示支持，紛紛留言「新的旅程也要加油！」、「你看起來就像是個義大利模特兒，很不錯」、「祝你好運！相信你會做得很好的！」

▼ 卡特成為超模吉吉哈蒂德與吉賽兒邦臣的師弟。（圖／翻攝自Instagram／jamescturlington）