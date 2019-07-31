鄰居嬤車禍亡「全家聽枴杖聲一個月」　人妻心疼喊話…婆婆聽到了再也沒來

▲原PO說，「每天傍晚6點，婆婆走路的聲音就會從我家旁邊的騎樓到我家門口停止。」（圖／示意照／翻攝pixabay免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

一名人妻分享一名鄰居婆婆不幸車禍身亡，結果他們全家人連續一個月都聽到婆婆的枴杖聲，直到她做了一件事，對婆婆說了一些話，「從那次之後，婆婆再也沒有來看我們了。」有網友難過說，謝謝原PO告知婆婆真相。

這名人妻近日在「靈異公社」臉書社團說，她家在大十字路口、交流道旁邊，隔壁交流道口曾有一家檳榔攤，是鄰居婆婆養老「加減」做生意用的；婆婆每天傍晚6點都會拄著四腳輔助器，從家裡散步到她家，經過時都會寒暄幾句。

請繼續往下閱讀...

原PO表示，前幾年，婆婆過馬路被有後照鏡死角的大卡車輾斃，「我們這路口常常發生車禍，看過不少現場死亡的，所以驚嚇度已經沒有第一次看到那麼高！但是她是熟人，又跟我們那麼好，心裡真的非常難過。」

▼有網友難過地說，「想必婆婆也捨不得。」（圖／示意照／翻攝pixabay免費圖庫）

原PO指出，婆婆走後，她的子女好像沒做任何招魂儀式，聽說送到醫院，直接在殯儀館火化，「每天傍晚6點，婆婆走路的聲音就會從我家旁邊的騎樓到我家門口停止，每天每天....一開始我以為是習慣幻覺，直到我老公、我妹妹甚至我兒子都說：『妳有聽到婆婆的枴杖聲嗎』？」

「我以為我只是習慣婆婆每天過來的聲音，原來大家都有聽到哦！」原PO說，這樣的感覺維持一個月，有天她突然心血來潮，傍晚6點在大門口拿香也買一些金紙，對婆婆說「阿婆，妳辛苦了，妳每天還來找我們，我們都知道喔！但是婆婆妳應該去更好的地方，那個地方可能腳就不會再痛了！神明會保佑妳的」，從那次後，婆婆再也沒有來看他們了。

有網友難過地說，「想必婆婆也捨不得」；原PO回「對啊，都那麼多年好鄰居了。」有人表示，「妳是好人，好心有好報」；原PO回「做可以幫忙的事。」其他人留言，「阿婆可能覺得她沒有死吧！還像往常一樣走到您家看看您們」、「謝謝妳告訴婆婆」。