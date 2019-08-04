彰化溪州民宅清晨竄火　女子躲浴室內仍被濃煙嗆昏命危

▲彰化溪州清晨發生火警，婦人遭嗆傷送醫。（圖／彰化縣消防局提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣溪州鄉中山路3段1戶民宅4日清晨5時許發生火警，彰化縣消防局緊急派出派各式車輛11部，人員29人前往搶救，在2樓浴室內找到昏迷倒地的39歲蘇姓女子，疑似吸入性嗆傷送醫急救，目前在加護病房後續照護，至於起火原因，仍需進一步調查。

彰化縣消防局第四大隊長葉清添指出，4時56分溪州車組抵達現場發現為RC二樓建築物緊鄰鐵皮倉庫有煙竄出情形，現場疑似有民眾受困，經消防人員入室搜索，05時30分於二樓後側浴室內救出一名蘇女，有呼吸、意識昏迷，由北斗91送往員基醫院急救，5時34分火勢撲滅，建築物燃燒面積約20平方公尺，車庫內計有三輛小客車及一輛機車受損，起火原因由火調鑑識人員進行調查。

彰基發言人周志中副院長表示蘇女，由員基轉院至彰基急診。因吸入性嗆傷，經抽驗動脈血檢查報告顯示，血中有一氧化碳中毒，以插管氣管內管維持氧氣呼吸，該患者本身還有內科疾患，不單純只有的吸入性嗆傷。身體無明顯的燒燙傷傷勢，故將安排至加護病房救治，目前無生命危險。仍然需要加護病房後續照護。

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