內湖公寓2樓深夜傳火警　母子疑睡夢中遭濃煙嗆暈命危

▲內湖康樂街72巷內一處公寓2樓發生火警，濃煙造成屋內2名住戶失去生命跡象，目前送醫急救中。（圖／記者趙永博攝）



記者趙永博／台北報導

台北市內湖區康樂街72巷內一處5層樓公寓，4日凌晨3時許傳出有濃煙冒出。當時附近民眾突然聞到有濃濃燒塑膠的味道，趕忙出來查看後，才知道是公寓的2樓冒出白煙，隨後紛紛打電話報警。警消獲報後迅速趕抵現場拉水線進屋滅火，並將屋內一對母子救出，但2人疑似吸入過多濃煙，救出時早已失去生命跡象，救護人員趕緊將2人送醫搶救，目前正在急救中。

台北市消防局第三大隊副大隊長曾東和表示， 消防局在4日凌晨3點15分接到報案後，總共出動各式消防車輛25輛，警義消63人到達現場，消防人員佈下4條水線進入火場搶救。在入室搶救後，發現在2樓屋內一處房間起火，消防人員立即拉水線進入滅火，而起火房內並無住戶。

消防人員持續搜索屋內後，在非起火房間內，分別找到2名住戶，一名男子年約40幾歲，而另一名葉劉姓女子則是81歲，2人疑似是母子關係。消防人員發現後立即將2人救出，但由於2人疑似在睡夢中疑似吸入過多的濃煙，被救出時2人都失去生命跡象，目前分別正送往內湖三總搶救中。

曾東和在災後說明，這場火警發生在一個5層樓樓建築物，而起火點在2樓屋內，整個現場燃燒面積約10平方公尺，財物損失及起火原因，仍要待由後續火調人員調查後，才能進一步釐清。

▲消防人員佈水線進入火場。（圖／記者趙永博攝）

▲▼消防人員救出男子時已無生命跡象。（圖／記者趙永博攝）

▲救護人員隨後又將一名失去呼吸心跳的住戶送醫急救。（圖／記者趙永博攝）

▲▼白煙從後方巷弄內不斷竄出。（圖／記者趙永博攝）

▲▼起火戶前方不斷有白色煙霧緩緩上升。（圖／記者趙永博攝）