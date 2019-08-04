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北市男子糾眾尋仇遭警封路壓制　18惡煞被帶回法辦

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▲▼北市林森北路上4日凌晨0時許傳出有黑衣人聚眾尋仇，警方到場驅離並帶回18名黑衣人。（圖／記者趙永博翻攝）

▲北市林森北路上4日凌晨0時許傳出有黑衣人聚眾尋仇，警方到場驅離並帶回18名黑衣人。（圖／記者趙永博翻攝）

記者趙永博／台北報導

台北市中山區林森北路410號前方，4日凌晨0時許突然聚集大批黑衣男子。據了解，這群男子疑似為了尋仇，才來到店家門口叫囂，警方獲報迅速到場，但現場18名黑衣惡煞仍不斷嗆聲，最後通通被趕來的員警強勢壓制，並押解回分局偵訊，由於警方即時趕抵現場嚇阻，這群黑衣人才並未與店家起衝突，警方訊後仍會以社維法，將這群男子函送法辦。

據了解，這起糾紛與3日晚間發生在中山區永盛公園的另一起砍人案有關，27歲的徐姓男子3日晚間近9時許，在永盛公園內，因不明原因與人發生糾紛，遭4、5名惡煞持刀砍傷，徐男身中3刀送醫急救，目前並無大礙。但徐男友人得知後，懷疑與林森北路上的店家有關，由31歲陳姓男子帶頭，與另外17名黑衣男子，在4日晚間0時許前往林森北路上的店家門口聚集。

附近民眾見狀立即報警，警方獲報後迅速到場，並呼叫快打警力35人前往支援，由於現場黑衣男子仍不斷大聲叫囂，警方最後利用優勢警力，將現場18名男子通通壓制，並帶回派出所偵訊，隨後也將18名惡煞陸續移送至中山分局偵查隊偵辦。

警方表示，絕不容許有民眾在轄內發生聚集滋事等情事，警方將加強巡邏警力，防止類似情形再次發生。現場員警帶回以陳男為首的18名男子，並搜出2支球棒及1支鐵棍，警方訊後將依社維法，把18名囂張的黑衣惡煞送辦。

▲▼北市林森北路上4日凌晨0時許傳出有黑衣人聚眾尋仇，警方到場驅離並帶回18名黑衣人。（圖／記者趙永博翻攝）

▲▼黑衣人就聚集在林森北路上的一處店家前方準備尋仇，而警方即時到場攔阻。（圖／記者趙永博翻攝）

▲▼北市林森北路上4日凌晨0時許傳出有黑衣人聚眾尋仇，警方到場驅離並帶回18名黑衣人。（圖／記者趙永博翻攝）

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關鍵字：警察,林森北路,封路,尋仇,砍人,糾紛,打架

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