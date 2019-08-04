戲說台灣兒童版！王文華讓老傳說變身　吃貨跟媽祖遶境原因有洋蔥



▲王文華新書《台灣民間故事嬉遊記》被稱為戲說台灣兒童版。（左圖／取自王文華的童話公園；右圖／尖端出版提供）

記者林育綾／綜合報導

戲說台灣也有兒童版？金鼎獎作家王文華在台灣唯一不靠海的地方擔任小學教師，一邊在群山懷抱中寫故事，如今集結成2本書《台灣民間故事嬉遊記》在7月下旬發行！他融入北、中、南、東四大區域的民間傳說，加上在地信仰與特色，創作出幽默又有意義的故事，老掉牙的歷史變得讓人開懷大笑，連藏書界竹野內豐、暢銷作家黃震南都讚不絕口。



▲書中故事串連地方特色，搭配搭配台味十足的可愛插畫。（圖／尖端出版提供，下同）

《台灣民間故事嬉遊記》由王文華親自執筆創作，在7月底一次推出兩本故事書，「青蛙點天燈」與「大臣奉旨吃飯」，每本書以5篇小故事串聯每個區域，以幽默風趣又流暢的筆觸，搭配台味十足的插畫，讓孩子彷彿親自走進傳說故事現場。

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尖端出版提到，以前的小孩通常坐在村口榕樹下，聽阿公阿嬤講古；而現代的孩子大多坐在冷氣房裡，聽著大哥哥、大姊姊講「格林童話故事」，對於台灣本土童話較不熟悉。王文華老師將五、六年級生熟悉的「白賊七」、「好鼻師」、「水蛙土」與各地的民間信仰、在地特色做結合，讓新一代的孩子也有機會透過閱讀，更加認識鄉土、瞭解台灣。

《台灣民間故事嬉遊記1‧青蛙點天燈》代表北部故事篇，結合台灣北部的白米洞、水蛙土、九份等地方的民間故事，故事主角有著不與人爭、熱心助人的性格，雖然生活過的困苦卻有著一顆善良的心，即使被別人訕笑譏諷，他依然跟著自己內心的聲音走，最後擁美好的結局。書中故事說起來帶點童話味道，中心思想強調人性本善，善有善報的道理，希望孩子們讀完能對世界抱持正向的信念，多一份對善的執著。

而《台灣民間故事嬉遊記2‧大臣奉旨吃飯》講述中部故事篇，從台灣一年一度的盛事「大甲媽祖遶境」為主軸，撰寫一個「吃貨」主角因為愛吃而跟著大甲媽祖遶境，在途中卻能發現，主角雖然貪吃但不貪心，也很樂於助人，而他的貪吃是因為家裡窮，所以特別珍惜食物、不想浪費。

王文華在寫這故事時，是想傳遞在從前人們知道一粥一飯來之不易，絕對不輕易把食物給丟棄；反觀現代生活總有浪費的景象，因此透過故事教導孩子們吃要有愉快的心情，要把吃不完的食物與人共享，知福惜福才是最重要的。

該系列書籍被稱為「兒童版戲說台灣」，王文華老師用孩子最能理解的語言，結合各地風土民情與人文特色，寫下最貼近台灣的在地故事，重新演繹大家從小聽到大、耳熟能詳的台灣民間故事，也讓新一代兒童能更加認識台灣的人文風情。

關於王文華

畢業於國立台東大學兒童文學研究所。一邊在台灣唯一不靠海的地方當老師，另一邊在群山的懷抱的小學裡寫故事。曾獲第四屆牧笛獎、陳國政兒童文學獎首獎、金鼎獎。著有《首席大提琴手》、《可能小學的愛台灣任務》系列、《歡迎光臨海愛牛》、《青蛙青蛙呱呱呱》、《森林小學的七堂課》、《歡喜巫婆買掃把》、《做孩子的學習好夥伴：請問超級老師的20道學習難題》等書。FB粉絲團：王文華的童話公園