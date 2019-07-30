桃園親子藝文遊必訪！「壢小故事森林」3公尺巨幅和平鴿飛舞、9場活動開跑



▲「壢小故事森林」8月親子藝文活動開跑，有畫展還有多場親子課程。（圖／桃園市政府文化局）

記者林育綾／綜合報導

桃園適合親子來趟藝文遊的「壢小故事森林」，現正推出《鴿行者系列畫展-序章:工畫師》，展期至9月15日；此外8月主打「森林動物全明星」系列的親子活動，包括DIY、氣球魔術、親子瑜珈、繪本⋯等，讓網友也在評論大讚「園區不但鬧中取靜，還有精心規劃的親子活動！」



▲桃園「壢小故事森林」經常規劃親子活動，館長示範「即使跌倒也要撐下去！」（圖／取自臉書壢小故事森林）



《鴿行者系列畫展-序章:工畫師》目前在「壢小故事森林」園區中的沐樂居及儒林所展出，與「社團法人臺灣畫話協會」合作，傳遞藝術能量。該協會長期推動社會關懷，提供身心障礙者開發藝術潛能之服務，培養創作、欣賞與生涯的藝術能力。

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此次畫展展出許多會員畫作，其中有一幅長達3公尺寬屏風畫作《和平綠家園》，集結協會各類型身心障礙者、照顧者及工作人員共同揮灑，由喜好繪畫植物的肯納症學員，在白鴿中以黑白纏繞出不同的花草，還有繽紛彩色的房屋、動物、花鳥依序佇立大自然色彩的山丘上，表達和平鴿承載「保護大自然」的宣告，希望更多人共同為綠大地盡一份心力。



▲畫展中一幅長達3公尺畫作《和平綠家園》，集結多位身障者、肯納症學員、照顧者及工作人員共同揮灑。（圖／桃園市政府文化局）



鴿行者系列畫展也搭配「鴿Show出你的創意@一起在森林裡找鴿」活動，參觀者可以在展覽明信片互動繪製，寫下想傾訴的話語，畫上繽紛顏色，投進祈願木盒。



▲ 8月主打「森林動物全明星」系列共有9場親子活動。

而 8月主打「森林動物全明星」系列活動共有9場，包括兒童瑜珈，讓親子一起在老屋裡呼吸吐納；還有藝術插花課、動物明星、DIY、繪本⋯等，每堂皆有名額限制，採取預約報名，適合親子一起度過暑假！活動時間、詳情可至臉書專頁「壢小故事森林」查詢。

壢小故事森林

桃園市中壢區中榮里博愛路52號

營業時間：週一~週五12:00~20:00

週六9:00 ~ 20:00

週日9:00 ~ 22:00

服務電話：(03)280-5608