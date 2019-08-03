影／時代力量醞釀出走潮？　林昶佐：不希望發生

記者林銘翰／台北報導

時代力量立委參選人陳雨凡3日下午舉辦競選辦公室開幕茶會，包括時代力量黨主席邱顯智、立委林昶佐都到場力挺，這也是林昶佐宣布退黨後首度與邱顯智同台。談及退黨一事，林昶佐表示許多還在黨內努力的朋友都在臉書上寫了很多對黨的想法，他相信這些年輕的黨員應該有機會讓黨凝聚出比較好的共識，所以自己不希望發生一系列的退黨風潮。

▲林昶佐宣布退黨後首度與邱顯智同台。（圖／記者葉南州攝）



陳雨凡3日下午於信義區舉辦競選辦公室開幕茶會，除了邱顯智與林昶佐，時代力量台北市議員林亮君、林穎孟、黃郁芬、林亮君特助吳崢、時代力量高雄市議員黃捷、時代力量雲林縣議員廖育賢、台北市議員苗博雅等人都到場支持，時代力量立委洪慈庸人雖在台中沒有到場，不過也預錄了影片給予祝福。

林昶佐表示，當第一時間得知邱顯智與民進黨主席卓榮泰約好時間要會談，他認為這真的是一個好的方向，而許多還在黨內努力的朋友，包括陳雨凡、吳崢、蕭新晟、林亮君、黃郁芬、林穎孟等都在臉書上寫了很多對黨的看法，他相信這些年輕的黨員應該有機會讓黨凝聚出比較好的共識，所以真的不希望發生一系列的退黨風潮。

對此，邱顯智則說，身為黨主席最核心的任務還是整合黨內彼此不一樣的意見，這部分他也正積極努力在做，時代力量堅守的價值始終沒有改變，面對2020大選龐大的壓力，黨內可能對選舉策略、政策有不一樣的看法，但自己會盡最大的可能性凝聚共識、帶領大家一起往前走。