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詹江村質疑館屎之戰「私鬥」　館長怒嗆：講錯不道歉「你是男人嗎？」

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▲▼館長打吃屎哥游兆霖。（圖／翻攝館長YouTube直播）

▲館長與吃屎哥游兆霖單挑，遭詹江村指控是私鬥。（圖／翻攝館長YouTube直播）

記者林彥臣／綜合報導

網紅「吃屎哥」游兆霖日前與館長單挑格鬥，事後卻被桃園市議員詹江村指控是私鬥，而警方沒有阻止這場私鬥還幫忙圍事。對此館長在直播中怒嗆詹江村，「講錯這麼多次還不道歉，是個男人嗎？」

館長在直播中表示，曾經講錯他兩句話，後來當天晚上打電話跟他道歉，隔天還親自登門道歉「我表現出來是男子漢的行為」，可是詹江村在臉書上講錯很多東西，卻沒跟他道歉。

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▲▼館長打吃屎哥游兆霖。（圖／翻攝館長YouTube直播）

▲館長給吃屎哥簽署的是免責聲明書，不是生死狀。（圖／翻攝館長YouTube直播）

館長細數，詹江村說給雙方簽署的是「格鬥生死狀」，但其實是「免責聲明書」，又說警察是圍事，比賽的場地也不是合法的競賽場地，沒有權責舉辦這種活動，但館長的場館經濟部營業登記其實是合法的「運動競技類」場地，檢方跟警方也公開打臉詹江村的說法。

館長怒嗆，「你身為一個議員，我身為一個一般民眾，我講錯你一次我跟你道歉，你講錯我N次，我還看不到連一通電話打過來跟我道歉，認錯都沒有」。

館長又指控詹江村，「你說我們這是私鬥」難道有人私鬥還幫人家戴頭套、戴護胸、有裁判，在籠子裡面，有百萬等級的柔道地墊，然後在裡面私鬥，「你要不要跟我道歉，你汙衊我要影響我的生意，結果你現在出了一堆錯誤，為什麼不跟我道歉，你是男人嗎？」

詹江村指控館屎之戰當天沒有防護員，館長指出，之前辦比賽有跟新北市消防局申請防護員，但是他們說不用，因為館長旗下的教練都有接受過CPR、AED（自動體外心臟去顫器）的訓練，格鬥比賽也不像鐵人三項等需要下水的比賽，有立即性的危險，就算有人肋骨斷掉、手斷掉、腦震盪，消防局防護員也無法現場做醫護，也沒有派一部救護車在現場的必要，因為打電話過去救護車到現場的速度也很快。

館長最後感嘆新北市長侯友宜與林口分局莫名遭受波及，也希望詹江村跟他們道歉，「但我知道你不會（道歉），你死鴨子嘴硬」。

▲▼網紅吃屎哥挑戰館長陳之漢格鬥賽，桃市議員詹江村控警方當圍事 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲網紅吃屎哥挑戰館長陳之漢格鬥賽，桃市議員詹江村控警方當圍事 。（圖／記者陳以昇翻攝）

詹江村日前在臉書發文，「健身房發生互邀簽生死狀格鬥案件，林口分局受案後，不但沒有制止，還現場擔任起圍事。」他直批沒有經過申請的體育賽事就是鬥毆，警方在場就必須處理；他也呼籲警方出面解釋清楚，雖然自己是桃園市的議員，但會到台北開記者會。

林口分局發聲明稿表示，可汗健身館有限公司領有經濟部及市府核發許可之競技及休閒運動場館業。經請示新北地檢署檢察官，該運動賽事尚無違法之虞，目前亦無人提出告訴。

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關鍵字：詹江村,館長,吃屎哥,私鬥

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