邱顯智：中正萬華唯一支持林昶佐　有需要幫忙義不容辭

記者林銘翰／台北報導

時代力量立委參選人陳雨凡3日下午舉辦競選辦公室開幕茶會，包括時代力量黨主席邱顯智、立委林昶佐都到場力挺，這也是林昶佐宣布退黨後首度與邱顯智同台。邱顯智會前受訪時表示「中正萬華唯一支持林昶佐」，強調時代力量堅持台灣主權、捍衛公平正義的軸線始終沒有改變，希望林昶佐能夠留下來一起努力，有需要任何幫忙的地方自己一定義不容辭。

▲時代力量黨主席邱顯智。（圖／記者葉南州攝）



陳雨凡3日下午於信義區舉辦競選辦公室開幕茶會，除了邱顯智與林昶佐，時代力量台北市議員林亮君、林穎孟、黃郁芬、林亮君特助吳崢、時代力量高雄市議員黃捷、時代力量雲林縣議員廖育賢、台北市議員苗博雅等人都到場支持，時代力量立委洪慈庸人雖在台中沒有到場，不過也預錄了影片給予祝福。

邱顯智表示，這幾天一直有傳訊息給林昶佐，他們兩個人從2015年一一起創立時代力量，一路走來路線之間不會有太大的歧異或問題，會一直持續與他溝通。

邱顯智還說，「中正萬華唯一支持林昶佐」，強調時代力量堅持台灣主權、捍衛公平正義的軸線始終沒有改變，希望林昶佐能夠留下來一起努力，有需要任何幫忙的地方自己一定義不容辭。

邱顯智強調，身為黨主席最核心的任務還是整合黨內彼此不一樣的意見，這部分他也正積極努力在做，時代力量堅守的價值始終沒有改變，面對2020大選龐大的壓力，黨內可能對選舉策略、政策有不一樣的看法，但自己會盡最大的可能性凝聚共識、帶領大家一起往前走。