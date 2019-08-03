陸客自由行喊卡！西門町「包車行程沒了」大衝擊　小黃運將：有人要賣車了

▲陸客不來，計程車業恐受影響。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

中國大陸官方日前宣布，自1日起暫停自由行旅客來台，學者預估台灣觀光業損失上看新台幣274億元，也讓許多台灣觀光業者急跳腳。其中最有感的觀光地之一就是西門町，有計程車司機哀號，業績至少掉3成，而且包車行程全砍，還有運將含淚要賣車。專家則分析，認為西門町的商旅業績可能直接腰斬。

根據《東森財經新聞》報導，平常西門漢口街排滿計程車，不少司機就是靠著一日遊包車，招攬大陸、日韓遊客，現在陸客被暫停來台自由行，最先影響到的就是陸客必朝聖的西門町。有小黃運將受訪忍不住直呼，這次影響應該會比上次嚴重，「好不容易期盼的人進來，結果咧？」

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▲陸客不來讓許多觀光業者跳腳 。（示意圖／記者張一中攝）

60歲的沈姓司機有30年開計程車資歷，固定在西門町排班，現在聽到陸客不來，直說心都涼了，認為他們這些司機，之前都把錢投資下去，現在卻是這樣的情況，很多業者、同業都哀鴻遍野。他透露，現在所有的陸客行程都取消掉，「我想可能很多司機他的家庭、他的車子可能是不是要賣掉了。」

另一名莫姓司機專接觀光客，天天跑車16個小時，最拚一天可以賺到4000塊，現在收入可能直接被砍掉3成。莫司機也說，近3年的業績真的不好，「他們有五一跟十一長假嘛，當然是會擔心嘛！」不過他也認為，生意是要自己去想辦法，「我們要去開拓其他客源，也不能說只靠陸客。」

除了計程車業者受打擊，超過600間的西門町的商旅業績也可能會被影響，旅行社營運長田先生就表示，如果商旅是完全以陸客自由行為主力的話，那影響就是業績攔腰一半，「如果他是大陸客只是他的一個部分，也會影響到兩三成。」商旅業者就透露，他們確實有稍微被影響到，業績則是大概減少5%到10%。