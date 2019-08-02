酒空男大馬路當自家　自稱唐朝皇帝李世民「ㄎ一ㄤ」語讓警險笑出

▲呂姓男子檢警察上前查驗身分，竟當街喊說自己是唐朝皇帝，讓員警好氣又好笑。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

呂姓男子凌晨酒醉將大馬路當自家，坐在分隔島上，險象環。，警方上前關心查驗身分，他竟大聲說「我叫『李』世民，唐朝皇帝！」，「ㄎ一ㄤ」言「ㄎ一ㄤ」語讓員警好氣又好笑，所幸最後由家屬帶回，平安收場。

第二警分局永興派出所員警7月30日凌晨巡邏經過北區崇德路與北興街口時，遠遠就看到一名男子竟然站在路中間的分隔島中。員警擔心男子若違規穿越馬路，恐怕會影響用路人安全，立刻上前放慢速度試圖勸導。

豈知，男子看到警察來，竟立刻行舉手禮，身上還有濃濃酒味，顯然是喝「ㄎ一ㄤ」了。員警將車停好下車，卻發現該名男子竟直接一屁股坐在分隔島上，似乎當作在自家一般。

▲呂姓男子當街坐在分隔島上。（圖／記者李忠憲翻攝）

「身分證件呢？」警方要求男子出示查驗身分，再問「貴姓大名？」，男子竟操台語回說「講出來你會嚇到啦！」他見警方一臉狐疑，大方回說「我的名字叫李世民，唐朝皇帝，厲害啦！」，一臉驕傲樣，讓問話女警現場差點笑出來。

警方仔細詢問下，原來56歲男子姓呂，名字與「李世民」諧音。他雖然對答如流，仍趕快打電話聯繫他的家人來將他帶回。員警也不忘叮嚀他不可以在跑到馬路上，要乖乖在椅子上休息等人。

男子也當場點頭，並大聲喊出「OK啦！」讓員警好氣又好笑。

【更多新聞】

►台8線馬鞍壩百公斤巨石崩落 砸中轎車2男命大輕傷

►小客車夜遊自撞變電箱當街「陀螺轉」 2女甩飛1重傷不治

►51歲大嬸聲音甜美「像20歲」 誆稱富家女「被逼婚逃家」詐2男150萬

