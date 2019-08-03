走訪三義木雕　柯文哲：材料有了故事才能成為藝術品

▲柯文哲和夫人陳珮琪參觀銅雕作品。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台北市長柯文哲在夫人陳珮琪陪同下，3日上午走訪苗栗三義，拜訪藝術家康木祥，柯對於康悠游於木雕、銅雕和鋼製品之間甚為佩服，更對堅硬的鋼纜竟能化為繞指柔的過程相當好奇，頻頻發問，柯還稱讚說，康木祥的作品背後都有故事，才能讓藝術品變得更有聲有色。

▲柯文哲和夫人陳珮琪專心聆聽康木祥解說。（圖／記者鄧木卿攝）

柯文哲上午在三義友人安排下，拜訪木雕大師康木祥，康木祥工作室沒有招牌，沿途也沒有指示牌，隱身在一片樹林中，連在地人都不一定知道，柯到達後，對於工作室外的銅製裝置作品甚為好奇，接著入內聽取康木祥一一介紹作品，對其中一件鋼纜作品「重生」的製作過程更是頻頻發問。

▲柯文哲對這件鋼纜作品甚感好奇。（圖／記者鄧木卿攝）

康木祥解說時表示，鋼纜是回收101大樓電梯的廢棄電纜而來，交由受刑人沖洗之後，再以數千度高溫使它軟化，再拉扯出想要的作品，柯文哲原本不解如此堅硬的鋼纜，該在哪裡轉彎作為支撐點，才不致讓整件作品塌下來，當得知原來是製作前先詢問過結構技師，這才恍然大悟。

▲柯文哲對這件鋼纜作品頻頻發問。（圖／記者鄧木卿攝）

柯文哲依原訂計劃，只參觀不受訪，因此對於媒體詢問組黨前未告知夫人一事，忙著和民眾合照，沒有回答，不過離去前還是表達對藝術品的看法，他以印度的泰姬瑪哈陵為例，泰姬瑪哈陵不只是一棟建築，而是帶有故事，而康大師厲害的地方，就是他從材料到最後成品，背後都有故事，不是單純一個固定的樣子，所以作品有了故事，這個藝術品才會變得更有聲有色，更了不起。

▲康木祥向柯文哲、陳珮琪解說木雕作品。（圖／記者鄧木卿攝）

當得知康木祥作品這個月13日將赴紐約參展時，柯也甚表肯定，紐約是全世界藝術家匯集地，台灣作品能去參展，是台灣的光榮，台灣應該要走入世界，讓世界看見台灣。

▲康木祥作品即將前往紐約參展。（圖／記者鄧木卿攝）

▲康木祥位在三義的工作室。（圖／記者鄧木卿攝）