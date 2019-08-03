柯文哲組台灣民眾黨名稱惹議　內政部：審慎認定

▲柯文哲。（資料照／記者莊喬迪攝）

記者張乃文／綜合報導

台北市長柯文哲日前宣布籌組「台灣民眾黨」，沿用了台灣民主運動先驅蔣渭水籌創的黨派名稱，並解釋其關聯與意義，消息一出讓外界議論紛紛，更引發蔣渭水後代的不滿。而內政部次長陳宗彥說，近日收到蔣渭水基金會等團體的抗議，也認為由於台灣民眾黨在歷史上有一定的地位和意義，而內政部對此案會審慎認定。

陳宗彥受訪表示，《政黨法》規定，新成立的政黨不得與已設立的政黨名稱相同或類似，近日因內政部收到蔣渭水基金會等團體的反對和質疑，對此案認定會審慎處理。



他也說，柯文哲尚未正式送件，是不是真的使用台灣民眾黨這個名稱還未確定，內政部等待送件後，會依照《政黨法》進行審議，若對政黨名稱判斷困難則會進一步交給政黨審議委員會審議。

按照《政黨法》第8條明定，政黨名稱或簡稱不得有4種情況，不得與已設立之政黨名稱或簡稱相同或類似；不得於已設立的政黨名稱或簡稱附加文字；不得足以使人誤認為政府機關或營利事業機構；不得有歧視性或仇恨性。

柯文哲1日召開記者會說明「台灣民眾黨」組黨一事，創黨籌備大會將於6日舉行。不過，蔣渭水基金會發表聲明希望柯文哲再加斟酌，黨名與1927年台灣歷史上第一個政黨專有名詞相同，易造成混淆，以示對歷史及蔣渭水的尊重。

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