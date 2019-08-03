色彩占卜／測驗你的「情人節狀態」　選到它代表怒問情人何時來

編按：色彩占卜不等於算命，而是協助你自我覺察的參考。放輕鬆，以直覺來選擇，感受作者的獨特解讀、神奇的分析與建議！

圖、文／蕭郁書

►選一個，看看你現在的「情人節狀態」啦～

深呼吸，感受吸引你的那位，再往下看。

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A：你情我願自願跳入圈套，還不是因為我愛你。

不知道你是設計圈套的那位呢？還是自願陷入情網的那位呢？愛情遊戲必須是你情我願才能開始，此刻你是扮演獵人還是獵物？你被吸引的對象與你很不同，試著享受曖昧、互相交換人生故事的過程，最後有沒有相守一輩子沒關係，在交換故事的過程，兩個人都從中成長了。

B：怒問上蒼情人何時來？

為了找到靈魂伴侶，你很努力讓自己變更好，不管是心靈還是肉體都時常鍛鍊，身心都準備差不多了，就差靈魂契合的那位。但最適合你的那位，跟你就是差了一小哩路，請持續保持良好狀態、向上天許願，上蒼會送最適合的那位來到你身邊～

C：不管怎樣，我今天就是美。

不管你是單身還是雙身，你今天都非常開放自己交新朋友。打扮穿著都比平常稍微用心一點（柔順飄逸的頭髮），你的魅力在於：以發自內心的真誠與他人建立連結，有沒有情人沒關係，你天天有好朋友開心陪。



D：情人節我自己定義

誰會去過那種俗氣的情人節，情人節我自己定義，只要我開心～天天都可以是情人節，自得其樂我最會。真正的愛來自於對自身真實的接納，愛我的人必定全然尊重我真正的需求，此刻我想安靜看書（獨處）不要來煩我。



E：我就是愛的存在

這世界真正的真愛是自己，只有愛自己，才能真正體會無所求的愛，你已經超越了世俗，讓自身成為愛的發電廠，為世界帶來和平與愛。世界有你真好，真的。



F：濃情蜜意，已準備好生小孩

有伴的你，但願今天情人節有體會到濃情蜜意之感，幸福幸福，恭喜。單身的你，此刻身體充滿動力、性能量高漲，睡前做點運動，宣洩能量才會睡得比較好喔～



G：情人節？關我屁事。

情人節？關我屁事。你現在正準備進入突變期，對周遭事物不是很關心，所有的節慶都只是過客。突變成什麼未可知，請迎接全新的自己，突變完成就可以體會到身體所帶給你的驚喜，請期待～



H：這一切都是商業操作，已看破。

冷靜聰明的你早就破情人節、白色情人節都是商業操作，已看破。不想被洗腦控制，就像往常一樣過，平靜地安然渡過情人節。（拍拍手）有伴的朋友，但願你的另一伴跟你選一樣喔～

★作者│蕭郁書Hsiao Yu Shu，藝術家，色彩與心靈的研究者。期待透過藝術，讓每個人都能回到內在，看見當下的自己。曾出版「色彩反映卡」與「生命之花卡祝福卡」，時常於社群網路分享「色彩占卜」廣受歡迎。

臉書粉專： 蕭郁書 Hsiao Yu Shu 生命之花 、IG @ hsiao.yushu 、 個人網站

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