　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

色彩占卜／測驗你的「情人節狀態」　選到它代表怒問情人何時來

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

編按：色彩占卜不等於算命，而是協助你自我覺察的參考。放輕鬆，以直覺來選擇，感受作者的獨特解讀、神奇的分析與建議！

▲▼ 色彩占卜／測驗你的「情人節狀態」　選到它代表怒問情人何時現身？（圖／蕭郁書）

圖、文／蕭郁書

►選一個，看看你現在的「情人節狀態」啦～

深呼吸，感受吸引你的那位，再往下看。

請繼續往下閱讀...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

A：你情我願自願跳入圈套，還不是因為我愛你。

不知道你是設計圈套的那位呢？還是自願陷入情網的那位呢？愛情遊戲必須是你情我願才能開始，此刻你是扮演獵人還是獵物？你被吸引的對象與你很不同，試著享受曖昧、互相交換人生故事的過程，最後有沒有相守一輩子沒關係，在交換故事的過程，兩個人都從中成長了。

B：怒問上蒼情人何時來？

為了找到靈魂伴侶，你很努力讓自己變更好，不管是心靈還是肉體都時常鍛鍊，身心都準備差不多了，就差靈魂契合的那位。但最適合你的那位，跟你就是差了一小哩路，請持續保持良好狀態、向上天許願，上蒼會送最適合的那位來到你身邊～

C：不管怎樣，我今天就是美。

不管你是單身還是雙身，你今天都非常開放自己交新朋友。打扮穿著都比平常稍微用心一點（柔順飄逸的頭髮），你的魅力在於：以發自內心的真誠與他人建立連結，有沒有情人沒關係，你天天有好朋友開心陪。


D：情人節我自己定義

誰會去過那種俗氣的情人節，情人節我自己定義，只要我開心～天天都可以是情人節，自得其樂我最會。真正的愛來自於對自身真實的接納，愛我的人必定全然尊重我真正的需求，此刻我想安靜看書（獨處）不要來煩我。


E：我就是愛的存在

這世界真正的真愛是自己，只有愛自己，才能真正體會無所求的愛，你已經超越了世俗，讓自身成為愛的發電廠，為世界帶來和平與愛。世界有你真好，真的。


F：濃情蜜意，已準備好生小孩

有伴的你，但願今天情人節有體會到濃情蜜意之感，幸福幸福，恭喜。單身的你，此刻身體充滿動力、性能量高漲，睡前做點運動，宣洩能量才會睡得比較好喔～


G：情人節？關我屁事。

情人節？關我屁事。你現在正準備進入突變期，對周遭事物不是很關心，所有的節慶都只是過客。突變成什麼未可知，請迎接全新的自己，突變完成就可以體會到身體所帶給你的驚喜，請期待～


H：這一切都是商業操作，已看破。

冷靜聰明的你早就破情人節、白色情人節都是商業操作，已看破。不想被洗腦控制，就像往常一樣過，平靜地安然渡過情人節。（拍拍手）有伴的朋友，但願你的另一伴跟你選一樣喔～

★作者│蕭郁書Hsiao Yu Shu，藝術家，色彩與心靈的研究者。期待透過藝術，讓每個人都能回到內在，看見當下的自己。曾出版「色彩反映卡」與「生命之花卡祝福卡」，時常於社群網路分享「色彩占卜」廣受歡迎。
臉書粉專：蕭郁書 Hsiao Yu Shu 生命之花、IG @hsiao.yushu個人網站

水逆受災戶快來取暖！色彩占卜測你的「厭世來源與指數」

超神奇「色彩占卜」看最近狀態！選到它代表壓力極大、面臨轉換過程

色彩占卜／你想泡哪個顏色的溫泉？測驗你的身心狀態！

ET快訊
曾腦溢血！超商店長太累「一天看2部」信義區影城暴斃　家屬回應
影／親眼目睹父母車禍慘死！6歲哥哥堅強安慰2歲妹：妹妹別哭.
影／鄰居辦喪事！糯米蒸半天「還是生米」　她想起「長輩話」..

關鍵字：色彩占卜,蕭郁書,藝術家,畫家,占卜,七夕情人節

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

色彩占卜／你想泡哪個顏色的溫泉？測驗你的身心狀態！

水逆受災戶快來取暖！色彩占卜測你的「厭世來源與指數」

超神奇「色彩占卜」看最近狀態！選到它代表壓力極大、面臨轉換過程

年度大潮來襲！周末天氣出爐「一張圖」看降雨　2地區再灌大雨彈

女兒結婚從簡…媽媽堅持「不辦會後悔！」　意外釣出背後秘密

色彩占卜／測驗你的「情人節狀態」　選到它代表怒問情人何時來

雨天叫外送自私嗎？驚人真相曝光「太好賺」　店員：謝謝為我們擔心

外送輸贏啦！2場車禍「從對決變內鬥」　網點破：早晚的事

快訊／花蓮21:53發生4.5淺層地震！最大震度4級　中台灣一晃有感

新北兒童藝術節「未來怪獸島」　連續10天不間斷嗨翻天

來打針！醫生先「施法哼咒」1分鐘　第2針下去寶寶秒變臉：當我笨嗎？

大豐收！他挑戰日本娃娃機 狂用「甩爪」出貨...網讚佛心

空氣清淨機用1年還跟新的一樣？ 友見「亮點」問：濾網包裝沒拆嗎

他們親手幫臥床中風嬤洗澡 91歲阿公暖心喊話讓眾人鼻酸

蔡阿嘎模仿「吃屎哥單挑館長」　1人分飾2角...重現超經典橋段！

雨神發威了！！！　蕭敬騰《朋友》一開口..直接下暴雨ＸＤ

華晨宇唱歌「把自己逼到死去練」　示範《盛夏光年》情感超滿..學員聽傻了！

潘瑋柏自薦當楊丞琳伴娘　PO「南寧小豬」慶生：沒發現他不是羅志祥...

7歲哥哥「暖男力」爆發！　主動關心萌娃雙胞胎、幫搬行李超心動～

w-inds.&Lead一起來了！　橘慶太開心自拍、與粉絲握手

年度大潮來襲！周末天氣出爐「一張圖」看降雨　2地區再灌大雨彈

女兒結婚從簡…媽媽堅持「不辦會後悔！」　意外釣出背後秘密

色彩占卜／測驗你的「情人節狀態」　選到它代表怒問情人何時來

雨天叫外送自私嗎？驚人真相曝光「太好賺」　店員：謝謝為我們擔心

外送輸贏啦！2場車禍「從對決變內鬥」　網點破：早晚的事

快訊／花蓮21:53發生4.5淺層地震！最大震度4級　中台灣一晃有感

新北兒童藝術節「未來怪獸島」　連續10天不間斷嗨翻天

素養怎麼教？國中校長帶隊 500位各科教師提升雙語教學力

「螢火蟲電影院」壓軸前進新北！週末免費看、錯過等一年

大稻埕煙火秀「萬人合唱情歌」　牛郎織女造型看板供打卡

蔡依林辣穿低胸馬甲「拉鍊快繃開」　朦朧眼神＋超深溝…網暴動：好勾魂

與黃曉明相約減肥　《親愛的》楊紫站上體重計一看…嚇到癱坐在地！

潔哥婚紗領口太低！　一彎腰「D球滿到快掉出來」…網暴動：猛料欸

日韓外長「合照拒握手」！　蓬佩奧站中間…表情超尷尬

中職／味全龍談妥森榮鴻、曾傳昇　徐若熙差距拉近

黃鐙輝結婚10年　怨老婆萁萁老愛把他當小弟使喚

柯文哲組黨進軍國會　一張圖看這些人願跟「台民黨」合作

「美國對台支持不會改變」 蔡英文：台灣重要性不能被忽視

單身妹半夜叫外送！　她「一看貓眼嚇到發抖」…大叔送餐冒詭異舉動

月薪8萬徵公車司機「年輕人不做」！內行人揭超血淚原因

舞廳大燈一開...小姐「辣腿+白皙渾圓彈出」一字排開　下秒拿粉餅往臉狂拍

生活熱門新聞

買3支烤玉米！老闆炸催淚彈　5..

糯米蒸不熟　媽一句話破解：熟了

台北醫看診倒下送開刀房！竟收到..

外送輸贏　2場車禍從對決變內訌

雨天外送自私嗎　店員曝驚人真相

愛說謊星座TOP 5出爐　雙子..

與小三分離...他沿路爆哭回家..

周末一張圖看降雨　2地區再灌大..

鬼門關走兩遭！正能量惹淚萬人

網紅夫妻環遊世界1年徵攝影　包..

媽堅持要女兒辦婚禮　意外被釣出..

館長揭吃屎哥：3輛賓士接送　當..

台南全是甜的崩潰　在地人曝真相

今午後雷雨明顯！雙颱下周可能接..

更多熱門

相關新聞

拜月老正確流程攻略　這3句話必說

七夕情人節即將到來，北市觀傳局趁著8月3日一年一度大稻埕情人節煙火來臨之際，請來台北霞海城隍廟月老到活動現場，讓民眾也可以拜月老求姻緣。《ETtoday新聞雲》專訪台北霞海城隍廟，讓廟方告訴你拜月老的正確流程，還有拜月老必講3句話口訣，今年想脫單就一定要看這篇。

22歲美女畫家創300多幅「辱華」漫畫被逮捕

速看！「大稻埕煙火秀」交通完整版

優席夫受邀花蓮觀光大使　將活絡193線

大稻埕煙火秀「交通管制懶人包」

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 柯文哲 柯P 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 許智傑 吳宗憲 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨

熱門新聞

期望的2020總統　柯文哲秒答：郭台銘

目睹父母慘死　6歲兒安慰2歲妹別哭

買3支烤玉米！老闆炸催淚彈　5句暖哭他

三上悠亞一抬手...比基尼肉色物體蹦出！

糯米蒸不熟　媽一句話破解：熟了

2男性侵邵雨薇！埋陰影：躺在那很無助

月事才剛來！18歲女竟產出男嬰…醫曝真相

失神撞凹2000萬賓利！霸氣駕駛說話了

超商店長「一天看2部」信義區影城暴斃

台北醫看診倒下送開刀房！竟收到扣費通知

外送輸贏　2場車禍從對決變內訌

郭雪芙撞未婚夫摟上司　哭腫雙眼拔婚戒

雨天外送自私嗎　店員曝驚人真相

韓國瑜怒沒說謊過！議員連7打臉

駕車夜遊撞變電箱「陀螺轉」　2女甩飛1不治

更多

最夯影音

更多

來打針！醫生先「施法哼咒」1分鐘　第2針下去寶寶秒變臉：當我笨嗎？

大豐收！他挑戰日本娃娃機 狂用「甩爪」出貨...網讚佛心

空氣清淨機用1年還跟新的一樣？ 友見「亮點」問：濾網包裝沒拆嗎

他們親手幫臥床中風嬤洗澡 91歲阿公暖心喊話讓眾人鼻酸

蔡阿嘎模仿「吃屎哥單挑館長」　1人分飾2角...重現超經典橋段！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面