22歲美女畫家創300多幅「辱華」漫畫被逮捕　警方：明顯反華傾向

▲正妹畫家被捕。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

遼寧大連、安徽淮南及江蘇南京等6地警方近日相繼通報，抓捕多名精日分子和為相關群體提供服務的人員，其中包括創作侮辱中國人形象的「豬頭人身」系列漫畫作品的22歲張某寧。據知情人士透露，張某寧實名為張冬寧，曾在網上多次使用侮辱性詞語形容中國人。

淮南警方通報指，喜愛日本漫畫的張某寧有明顯精日反華傾向，「她2017年開始創作的『豬頭人身』系列漫畫以諷刺、醜化中國人生活習慣等為主題，刻意歪曲中國歷史，曲解國內外熱點新聞、事件，先後製作300多幅『辱華』作品，隨後她與另外一名在日本的廬姓華人結識後，提供漫畫給予後者在網路炒作。」

當地檢察機關認為，「張某甯犯罪事實清楚，證據確實充分，嚴重傷害中華民族感情，踐踏民族尊嚴，社會影響十分惡劣，已涉嫌尋釁滋事罪。」

大連沙河口警方日前也通報，遼寧省大連市36歲盧姓男子在境外網站長期散佈「反華」、「辱華」漫畫作品，並持續發表煽動「反華」、「仇華」及「精日」言論，日前從境外回大陸時被逮捕。

另外，湖北武漢警方因群眾舉報，抓獲了24歲湖北張姓男子。湖北宜昌警方根據群眾舉報，抓獲17歲的湖北李姓男子。20歲戴姓男子因公開發文「南京大屠殺是假的」等「精日」言論，被警方逮捕。安徽省宿松縣葉姓男子等4人涉嫌在網上出售個人資料，為「精日」群體提供服務，被判入監。